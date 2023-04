Reducción obligatoria de gases de efecto invernadero y una transparencia aún mayor

ClimatePartner launches new climate action label "ClimatePartner certified", setting higher requirements for companies including mandatory emissions reduction targets

ClimatePartner launches new climate action label "ClimatePartner certified", setting higher requirements for companies including mandatory emissions reduction targets - ClimatePartner GmbH

(Información remitida por la empresa firmante)

· ClimatePartner lanza una nueva etiqueta de acción climática llamada "Certificación ClimatePartner", que establece requisitos más altos para las empresas, incluyendo objetivos obligatorios de reducción de emisiones.

· La página de identificación climática muestra la estrategia de acción climática completa de las empresas y ofrece a los consumidores transparencia sobre todas las medidas de sus compromisos voluntarios de acción climática.

· Tras una fase de transición dejará de estar vigente la etiqueta *Carbono neutro* existente hasta la fecha.

NEWS AKTUELL // Múnich/Barcelona.- En la lucha contra el cambio climático, el compromiso voluntario de las empresas sigue desempeñando un papel crucial. Al mismo tiempo, el marco regulatorio está cambiando y los estándares de sostenibilidad existentes están siendo cuestionados. Por lo tanto, ClimatePartner ha desarrollado una nueva solución con " Certificación ClimatePartner ", que tiene en cuenta las demandas aumentadas para una acción climática completa y, en particular, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las empresas que deseen utilizar esta nueva etiqueta de ClimatePartner deben hacer un cálculo inicial de su huella de carbono y volver a calcularlo regularmente. Incluso si las empresas solo planean usar la etiqueta para un solo producto, deben establecer objetivos de reducción organizacional y demostrar que ya han implementado medidas de reducción. Además, las empresas deben contribuir a la acción climática global financiando proyectos climáticos. La nueva etiqueta " Certificación ClimatePartner " es una confirmación y símbolo del compromiso de acción climática de una empresa. Se refiere a través de un enlace o código QR a una página de identificación climática individual, a través de la cual los consumidores pueden acceder al viaje de acción climática de la empresa. Con un solo clic, es posible ver, entre otras cosas, qué medidas de reducción ya se han implementado y qué objetivos persigue la empresa para lograr una acción climática a largo plazo.

Moritz Lehmkuhl, fundador y CEO de ClimatePartner, explica: "Nuestra nueva etiqueta ' Certificación ClimatePartner ' no solo plantea mayores demandas para el compromiso de acción climática, sino que también confirma que esto se persigue a largo plazo y se convierte en parte de la estrategia empresarial. Esta es una evolución decisiva, porque ya no se trata de esfuerzos individuales de acción climática, sino de una reducción continua en combinación con la transparencia en la estrategia de sostenibilidad de las empresas".

La contribución a la acción climática para servicios individuales o eventos sigue siendo posible.

A medida que los proyectos climáticos continúan siendo una parte indispensable de la acción climática global, ClimatePartner también ofrecerá la posibilidad de apoyar dichos proyectos a aquellas empresas que aún no están tan avanzadas en su estrategia de sostenibilidad o que no son capaces de cumplir los requisitos más altos. Por regla general, se trata de empresas que se encuentran al principio de su camino hacia la acción climática o de proyectos específicos o servicios únicos, por ejemplo eventos, para los que no se pueden definir objetivos de reducción a largo plazo. En estos casos es posible apoyar a proyectos climáticos certificados para contribuir a generar las inversiones que se necesitan urgentemente para alcanzar el objetivo de 1,5 grados. Este compromiso voluntario también puede ser indicado por una etiqueta de "contribución financiera al clima".

En este caso es vital la máxima transparencia: * Hemos visto en el pasado lo importante que es que la acción climática sea visible y que tanto las empresas como los consumidores finales se comprometan con ella*, añade Lehmkuhl. *En este sentido, continuamos nuestra estrategia de ayudar a las empresas a comunicar con credibilidad su compromiso con la acción climática mediante nuestro página de identificación climática. Aquí, los consumidores también pueden averiguar en un sitio web qué proyectos climáticos se han apoyado".

La etiqueta que usaba ClimatePartner hasta ahora, *neutralidad de carbono*, expirará tras una fase de transición y dejará de estar disponible.

ClimatePartner proporciona da respuesta a las nuevas soluciones necesarias para la acción climática voluntaria por parte de las empresas

Se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a desarrollar el nuevo concepto de solución: el equipo de expertos en acción climática de ClimatePartner ha trabajado en ello intensamente durante dos años, en los que ha recogido opiniones externas en el marco de un proceso de integración de partes interesadas, ha desarrollado la metodología y el software y ha ampliado la oferta de asesoramiento. * Certificación ClimatePartner * es un nuevo símbolo de calidad y marca otro hito en la acción climática voluntaria. Por ello, ClimatePartner ha registrado para esta nueva etiqueta una marca de garantía a través de la que se confirma la calidad de su contenido.

Aquí encontrará más información sobre * Certificación ClimatePartner *.

Acerca de ClimatePartner

ClimatePartner apoya a las empresas en la protección del clima: Con nuestro enfoque de solución de software y consultoría, ayudamos a nuestros clientes a contribuir activamente a la protección del clima y a anclarla firmemente en su estrategia. Las empresas pueden calcular su huella de carbono o la de sus productos, definir objetivos de reducción de emisiones, aplicar reducciones, financiar proyectos de protección del clima y comunicar su compromiso con la protección del clima. Estos cinco pasos pueden seguirse de forma transparente con la etiqueta " Certificación ClimatePartner" y a través de la página de identificación climática. Cuando no sea posible cumplir estos requisitos, ofrecemos la oportunidad de participar en la financiación de proyectos certificados de protección del clima y de demostrarlo mediante la etiqueta "Contribución financiera al clima" y el posterior seguimiento a través de la página de identificación climática.

Con nuestra división ClimatePartner Impact, desarrollamos proyectos de protección del clima certificados y de alta calidad. Estos y los demás proyectos de protección del clima de nuestra cartera siempre tienen un valor añadido para la población local, además de los efectos positivos sobre el clima, porque nos guiamos por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. ??

ClimatePartner se fundó en Múnich en 2006. Nuestros más de 500 empleados de Barcelona, Berlín, Boston, Essen, Fráncfort, Londres, Milán, Múnich (sede central), París, Estocolmo, La Haya, Viena y Zúrich prestan apoyo a más de 6.000 empresas de más de 60 países.?

Contacto:

ClimatePartner GmbH

www.climatepartner.com