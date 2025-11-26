Reducir el consumo, aumentar el confort: la nueva propuesta de Allianz Partners en el hogar

Reducir el consumo, aumentar el confort - Banco de imágenes

Allianz Partners presenta su nueva solución integral de eficiencia energética en el hogar, que incluye desde un primer diagnóstico de las posibles mejoras en la vivienda hasta su ejecución y la gestión de las ayudas

En un momento en el que la factura energética y la preocupación por el cambio climático marcan la agenda social, Allianz Partners, compañía de seguros y asistencia, lanza una innovadora solución integral de eficiencia energética para hogares, adaptándose a las necesidades reales de las familias españolas y al contexto actual de transición ecológica.



La iniciativa se alinea con la ambiciosa Agenda 2050 de la Unión Europea, al mismo tiempo que España intensifica sus esfuerzos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. El propósito es claro: disminuir el consumo energético en viviendas un 16% para 2030 y hasta un 22% para 2035, mientras las familias afrontan la volatilidad de los precios energéticos.



Mario Pérez, Head Comercial de Hogar de Allianz Partners España, explica: "Nuestra solución de eficiencia energética se encarga de identificar oportunidades de mejora en el hogar y ejecutarlas gracias a nuestra extensa red de proveedores. Hacemos un diagnóstico inicial online, que permite estimar de forma preliminar las intervenciones necesarias y sus costes asociados. Esto nos ayuda a orientar a cada familia sobre cómo puede reducir su consumo energético, mejorar el confort de su vivienda y, al mismo tiempo, contribuir a un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".



En este contexto, el servicio ofrece intervenciones adaptadas a cada hogar: desde mejoras en el aislamiento térmico hasta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, respondiendo así al creciente parque automovilístico sostenible en España. Otras intervenciones incluyen la optimización de sistemas de calefacción, ventanas de doble acristalamiento, enchufes inteligentes, y soluciones para reducir el consumo de agua.



Lo que diferencia a Allianz Partners es su enfoque integral 360º en un momento en el que las familias buscan simplificar procesos complejos. La compañía no solo proporciona asesoramiento técnico y la ejecución de las instalaciones, sino que también facilita el acceso a las diversas ayudas públicas disponibles actualmente para la rehabilitación energética, plan Moves, etc. gestiona todos los trámites administrativos y ofrece servicios adicionales de mantenimiento.



"Nuestro compromiso es acompañar a las familias en cada paso del proceso, desde la evaluación inicial hasta la ejecución de las mejoras en su hogar. Queremos garantizar viviendas eficientes, responsables y confortables, donde cada intervención suponga un ahorro energético real, una mayor sostenibilidad y un confort superior para quienes viven en ellas. Nuestro objetivo es que cada familia cuente con asesoramiento personalizado y acompañamiento en todo momento, ofreciendo tranquilidad y confianza en cada decisión relacionada con su hogar", concluye el experto.

