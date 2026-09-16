Reiz Abogados explica qué tener en cuenta antes de iniciar un divorcio

Atenea Reiz Palacios - ATENEA REIZ PALACIOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

Custodia de los hijos, vivienda familiar, pensiones y reparto del patrimonio son algunas de las cuestiones que deben abordarse en un procedimiento de divorcio. Reiz Abogados explica qué conviene analizar antes de iniciar el proceso y cómo una adecuada planificación jurídica puede evitar conflictos posteriores.

Un divorcio no supone únicamente poner fin legalmente a un matrimonio. La ruptura puede tener importantes consecuencias personales, familiares y económicas, especialmente cuando existen hijos menores, una vivienda en común o patrimonio compartido.

Por ello, desde Reiz Abogados recomiendan analizar previamente la situación familiar y económica antes de iniciar formalmente el procedimiento.

“No existe un divorcio estándar. Cada familia tiene unas circunstancias diferentes y las medidas que pueden ser adecuadas en un caso pueden no serlo en otro”, explica Atenea Reiz Palacios, titular de Reiz Abogados en Madrid.

Hijos y custodia

Cuando existen hijos menores, una de las primeras cuestiones que debe resolverse es cómo se organizará su vida tras la separación.

La guarda y custodia, los periodos de convivencia con cada progenitor, las vacaciones, la escolarización y los gastos son algunos de los aspectos que deben quedar correctamente regulados.

Reiz Abogados recuerda que el criterio principal debe ser siempre el interés superior del menor. En el caso de la custodia compartida, además, advierte de que no debe entenderse necesariamente como un reparto matemático del tiempo al 50%.

Lo importante es que exista una verdadera corresponsabilidad entre los progenitores y que el sistema establecido resulte adecuado para las necesidades de los hijos.

También conviene aclarar desde el principio cómo se asumirán los gastos. La custodia compartida no excluye automáticamente la posibilidad de establecer una pensión de alimentos cuando existe una diferencia económica relevante entre los progenitores.

Vivienda y situación económica

La vivienda familiar suele ser otro de los principales focos de conflicto.

Desde Reiz Abogados destacan la importancia de diferenciar entre la propiedad del inmueble y el derecho de uso. Que uno de los cónyuges continúe utilizando la vivienda tras el divorcio no significa que adquiera su propiedad, del mismo modo que ser propietario no garantiza necesariamente disponer inmediatamente de su uso.

También deberán analizarse cuestiones como la hipoteca, los gastos de comunidad, los impuestos y la capacidad económica de cada cónyuge para acceder a otra vivienda.

Antes de negociar, el despacho aconseja disponer de una imagen clara de la situación patrimonial del matrimonio: ingresos, préstamos, cuentas bancarias, inmuebles, inversiones y demás bienes o deudas relevantes.

“Uno de los errores más habituales es aceptar soluciones pensando únicamente en terminar el conflicto cuanto antes, sin valorar qué consecuencias tendrán dentro de dos, cinco o diez años”, señala Atenea Reiz.

Pensiones y patrimonio

Otro aspecto importante es diferenciar entre la pensión de alimentos destinada a los hijos y la posible pensión compensatoria entre los cónyuges.

La primera tiene como finalidad contribuir a las necesidades de los hijos. La segunda puede plantearse cuando el divorcio produce un desequilibrio económico para uno de los miembros del matrimonio.

Su reconocimiento no es automático y depende de las circunstancias concretas de cada caso, como la duración del matrimonio, la situación laboral, la edad o la dedicación a la familia.

Cuando existe patrimonio común, también resulta recomendable conocer previamente qué bienes forman parte del mismo, cuáles pertenecen individualmente a cada cónyuge y qué régimen económico matrimonial resulta aplicable.

El acuerdo, cuando es posible

Reiz Abogados apuesta por estudiar inicialmente la posibilidad de alcanzar un acuerdo siempre que las circunstancias lo permitan.

El divorcio de mutuo acuerdo puede reducir tiempos, costes y confrontación, además de permitir que las propias partes tengan un mayor control sobre las medidas que regularán su nueva situación familiar.

Sin embargo, el despacho advierte de que alcanzar un acuerdo no debe convertirse en un objetivo a cualquier precio.

“Aceptar unas condiciones que no son sostenibles simplemente para terminar cuanto antes puede generar problemas más graves en el futuro. El acuerdo funciona cuando es equilibrado y se conocen correctamente sus consecuencias”, explica Atenea Reiz.

Por ello, Reiz Abogados considera recomendable solicitar asesoramiento antes de adoptar decisiones como abandonar la vivienda, asumir determinados pagos o firmar acuerdos sin conocer plenamente sus efectos jurídicos.

“El objetivo no debe ser simplemente divorciarse, sino conseguir que las medidas adoptadas permitan a la familia funcionar también después del divorcio”, concluye Atenea Reiz.

Sobre Reiz Abogados

Reiz Abogados es un despacho jurídico con sede en Madrid dirigido por la abogada Atenea Reiz Palacios. La firma presta asesoramiento en distintas áreas del Derecho y apuesta por la prevención, la negociación y la búsqueda de soluciones adaptadas a las circunstancias de cada cliente.