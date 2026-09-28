REMO impulsa el autobús eléctrico ante el reto 2030

Equipo REMO – Powered by Mota-Engil - Mauricio Skrycky

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.- La compañía presenta en FIAA su modelo integral para electrificar flotas urbanas, que combina vehículos, infraestructura de recarga, energía, ingeniería y servicio posventa. El nuevo HIGER Fencer 6, con más de 400 kilómetros de autonomía, protagoniza su propuesta para el mercado ibérico

REMO – Powered by Mota-Engil ha presentado en FIAA 2026 su propuesta para acompañar a operadores y administraciones en la transición hacia flotas de autobuses de cero emisiones, un proceso que la compañía plantea más allá de la simple sustitución de vehículos.



El contexto europeo acelera esta transformación. La normativa comunitaria establece que el 90% de los nuevos autobuses urbanos deberán ser cero emisiones desde 2030 y el 100% desde 2035, obligando al sector a anticipar inversiones, infraestructuras y modelos de operación.



Durante FIAA, REMO ha mostrado el nuevo HIGER Fencer 6, autobús eléctrico Clase II de 13 metros, 53 plazas y más de 400 kilómetros de autonomía, dirigido al transporte metropolitano y discrecional.



"El autobús es solo una parte del proyecto. Hay que planificar conjuntamente autonomía, rutas, infraestructura de recarga, energía disponible en cocheras y servicio posventa", explica Pedro C. Filipe, Mobility Business Unit Manager – Spain and Portugal de REMO – Powered by Mota-Engil.



La compañía traslada ahora a España la experiencia adquirida en Portugal, donde durante los últimos dos años ha participado en el suministro de más de 60 autobuses eléctricos HIGER para diferentes operadores.



Su propuesta integra vehículo, recarga, adaptación de cocheras, ingeniería y soluciones energéticas, con el objetivo de convertir la electrificación en un proyecto operativamente viable y escalable.



En España, la compañía ha llevado a cabo pruebas del autobús urbano eléctrico Clase I de 9 metros con diferentes operadores y trabaja actualmente en nuevas oportunidades para trasladar al mercado español la experiencia acumulada en proyectos de electrificación de flotas.



Uno de los ejes de la propuesta de REMO – Powered by Mota-Engil es abordar la electrificación desde la perspectiva de su viabilidad en condiciones reales de explotación. La autonomía del vehículo es un factor determinante, pero debe analizarse conjuntamente con el consumo energético, las características de las rutas, los tiempos de operación, la capacidad de recarga de las instalaciones y el coste total de propiedad.



Dentro de la gama HIGER, el autobús urbano eléctrico Azure 12, de 12 metros, registra, según los datos facilitados por la compañía, un consumo teórico aproximado de 75 kWh/100 km y un consumo inferior a 1 kWh/km en condiciones reales de alta exigencia, pudiendo superar los 500 kilómetros de autonomía en determinadas configuraciones y condiciones de utilización.



Nombre contacto: Yolanda Riber

Descripción contacto: PR contact of Mobility Business Unit Manager – Spain and Portugal

Teléfono de contacto: + 34 664239734



