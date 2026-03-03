Repara tu Deuda Abogados cancela 109.765 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 03 de marzo de 2026.-

Un hombre de Durango y otro de Getxo son los nuevos exonerados gracias a la aplicación de este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 109.765 euros de deuda en Bizkaia (País Vasco). Se trata de dos nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un vecino de Durango ha conseguido la cancelación de 84.143 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de su divorcio. Solicitó créditos para alquilar una vivienda, así como para cubrir el pago de la manutención de su hijo. El matrimonio tenía una vivienda, la cual estaba hipotecada, y la parte deudora la cedió a la que era su mujer. Tras el acuerdo de divorcio, su exesposa puso la vivienda a su nombre, pero alegó que no tenía medios para cambiar de titular de la hipoteca para que la parte deudora no constara en la hipoteca. Él tuvo que hacer frente a una hipoteca de una vivienda en la que no vivía. Con los ingresos generados, no podía cubrir los gastos mensuales. Posteriormente, debido a la falta de pago de la hipoteca, la entidad financiera procedió a su ejecución, quedando un remanente hipotecario tras la entrega. Posteriormente, el deudor se trasladó con su segunda mujer y su segunda hija a vivir a Cádiz. Desafortunadamente estuvo mucho tiempo sin encontrar ningún puesto de trabajo, lo que derivó en la necesidad de solicitar de nuevos créditos para cubrir todos los gastos familiares. Debido al impago de las cuotas de la hipoteca de la segunda mujer del deudor, la vivienda fue entregada en dación en pago. Se mudaron a Bizkaia para intentar mejorar la situación económica. No obstante, el deudor se divorció de su segunda mujer, con lo que nuevamente se vio en la necesidad de solicitar otros nuevos créditos para cubrir los gastos familiares. Además, se le diagnóstico una cardiopatía severa. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara otros nuevos para la financiación que había solicitado. Todo esto le hizo caer en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

2) De Getxo es un hombre, padre de tres hijos, que ha quedado exonerado de un importe de 25.627 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando su pareja se quedó sin empleo. Anteriormente, compartían gastos y ambos estaban trabajando. Los créditos solicitados los destinaban a los pagos del día a día. Al quedarse ella en paro, sólo entraba una nómina en casa. Es por ello que el deudor apenas podía hacer frente a los pagos más vitales y se acogió al mecanismo de cancelación de deudas.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Nacida en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace más de cien años, pretende que cualquier persona endeudada pueda tener una segunda vida financiera, levantarse de nuevo, emprender y no estar agarrada de por vida a importes inasumibles.

Repara tu Deuda Abogados comenzó a trabajar los casos de personas endeudadas en septiembre del mismo año 2015. En estos más de diez años, la experiencia consolidada del despacho le ha llevado a superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Actualmente están tramitándose numerosos casos con previsión de éxito y se siguen recibiendo llamadas de personas interesadas en empezar lo antes posible.

Los requisitos imprescindibles para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son los siguientes: no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, no haberse acogido al proceso en los últimos cinco años, sufrir un estado actual o próximo de insolvencia y actuar de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos.

