Repara tu Deuda Abogados cancela 1.219.043 € en Gipuzkoa (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

5 personas más de Gipuzkoa (País Vasco) que han conseguido la cancelación de su deuda gracias a esta ley

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.219.043 euros de deuda en Gipuzkoa (País Vasco). Un total de 5 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en esta provincia.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado 756.936 euros. Solicitó un préstamo hipotecario para la compra de la que sería su vivienda habitual en el año 2002. Tuvo que solicitar un préstamo para realizar algunas reformas. Por otro lado, la hermana del deudor le solicitó que fuera su aval y así lo hizo. La madre del deudor también se lo solicitó y, al tratarse de familiares tan allegados, el deudor no tuvo inconveniente. Con los años y, a raíz de la crisis económica, los familiares del deudor perdieron sus viviendas y el importe pendiente de la diferencia entre el valor de la vivienda y el de las hipotecas les ha sido reclamado. Debido a la precaria situación económica en que se encontraba el deudor, solicitó préstamos y tarjetas para las cuotas hipotecarias, así como para los remanentes de las viviendas de sus familiares. Además, se vio abocado a solicitar otro préstamo para hacer frente a los gastos de sepelio de un familiar cercano. Finalmente, la situación se le hizo insostenible. Además, el deudor se divorció de su esposa.

2) Una mujer ha dicho adiós a una deuda de 54.725 euros. Necesitó financiación para cubrir las necesidades derivadas del negocio con su marido, que finalmente tuvo que cerrar. Dicha situación, unida a los problemas de salud de su esposo y su posterior desempleo, le obligó a pedir financiación y recurrir a familiares. Con los ingresos que generaba actualmente, apenas podía cubrir sus gastos esenciales.

3) Una mujer se ha liberado de su deuda de 23.656 euros. Lleva más de 13 años residiendo en España. Vino sola dejando a su hijo menor de edad en Rumanía, de donde procede. Con el salario que percibía podía mantenerse, pero la situación cambió cuando su hijo adolescente decidió trasladarse a vivir a España con ella. El incremento en los gastos de alimentación, educación, salud, carnet de conducir, etc. que la convivencia con su hijo trajo consigo llevaron a la señora a solicitar préstamos que no pudo devolver.

4) 338.067 euros es la cantidad exonerada por un hombre, divorciado. Su estado de insolvencia se originó por emprender dos negocios dedicados a la hostelería y restauración. Para poder iniciar la actividad, tuvo que solicitar financiación. Además, solicitó dos préstamos hipotecarios para comprar dos viviendas. Para uno de sus negocios, solicitó algún préstamo personal y también requirió de créditos rápidos al producirse un descenso notable en la facturación. Todo ello hizo que tampoco pudiera pagar la hipotecas. Finalmente, se vio obligado a cerrar. Pese a percibir un salario, éste es muy inferior a las necesidades de pago que tiene.

5) Una mujer de San Sebastián, con dos hijos, ha dicho adiós a sus deudas, que ascendían a 45.659 euros. Necesitó financiación para los gastos de alquiler. En este momento el marido de la deudora no tenía empleo, por lo que sólo disponían de los ingresos del trabajo de ella. Posteriormente solicitó un nuevo préstamo para emprender como autónoma, pero desgraciadamente le generó más deuda. Tras su divorcio y sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades básicas, solicitó nuevos para poder cubrir la financiación solicitada. No obstante, no ha conseguido hacerlo hasta ahora.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos la cancelación de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos específicos. En líneas generales es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los clientes. Por tanto, les ofrece la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

