Repara tu Deuda Abogados cancela 169.371 € en Sant Josep (Ibiza) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada montó una empresa de transporte de mercancías, pero el negocio no funcionó como hubiera deseado

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Baleares. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Sant Josep (Ibiza) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe total ascendía a 169.371 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al montar una empresa de transporte de mercancías por carreteras nacionales e internacionales. El primer préstamo lo solicitó para comprar dos cabezas tractoras. También solicitó préstamos para pagar los honorarios de licencias, habilitación de la nave, etc. Inicialmente el negocio iba muy bien. Sin embargo, poco tiempo después, los camiones empezaron a estropearse y las reparaciones eran muy costosas. Por otro lado, los costes de manutención del negocio eran demasiado altos y, si a ello le sumamos las cuotas mensuales de los préstamos, le resultó imposible hacer frente a todo. Algunos meses incurría en demoras de las fechas previstas y el banco cobraba sus cuotas. Finalmente, por más que la deudora y su familia intentaron sostener el negocio y generar nuevos clientes para poder salir de esta situación, los factores económicos y la recesión financiera influyeron en el descenso general de trabajo y los encargos de transporte. La deudora, como último recurso, intentó renegociar las cuotas explicando la situación a sus acreedores. Sin embargo, estos no se avinieron a nada”.

Como en su caso, numerosas personas ponen en marcha negocios con ilusión. A pesar de ello, las dificultades provocan que caigan en un estado de sobreendeudamiento del que les resulta muy difícil salir si no es mediante un recurso externo de carácter judicial. Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban, con el tiempo, cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace y dejan de recibir las angustiantes llamadas por parte de los bancos y entidades financieras. Además, pueden solicitar nueva financiación si lo desean y registrar futuros bienes a su nombre.

La difusión de los casos, unido a que muchos de los exonerados explican a familiares y allegados su caso de éxito, hace que cada vez sean más quienes se acerquen al despacho para cancelar las deudas que han contraído, a las que no pueden hacer frente. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, a miles de personas que se encontraban en situaciones desesperantes y que no sabían cómo salir de la situación en la que se encontraban.

En la actualidad, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de expedientes que se están tramitando y de las llamadas diarias de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos la exoneración de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS. Conocida con el nombre de MyRepara, permite la realización de consultas personalizadas acerca del estado del procedimiento, un control de las fases y mantener reuniones con los especialistas del despacho. Todo esto también evita desplazamientos innecesarios y facilita subir toda la documentación requerida de la forma más ágil y eficiente posible.

