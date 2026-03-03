Repara tu Deuda Abogados cancela 17.250 € en Asturias con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 03 de marzo de 2026.-

La deudora puso en marcha un bar que tuvo que cerrar a causa de la falta de rentabilidad del negocio

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Asturias. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 17.250 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su historia es la siguiente: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos de inversión en un negocio, en concreto, la puesta en marcha de un bar. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, éste no generó la rentabilidad deseada. Los resultados provocaron que la deudora se viera en la necesidad de cerrarlo y no pudiera hacer frente a los pagos debidos. La concursada intentó la reunificación de deudas, pero sin éxito. A todo esto se le unió que posteriormente la deudora empezó a sufrir una amplia inestabilidad laboral, combinando trabajos temporales y a tiempo parcial. Posteriormente se produjo su divorcio. La deudora tenía, además, una hija menor de edad. Todas estas circunstancias llevaron a la imposibilidad de la deudora de satisfacer los pagos dada su situación de insolvencia y sobreendeudamiento”.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica desde hace más de 100 años. Nacida en Estados Unidos, se trata de la salida más evidente para que personas en estado de sobreendeudamiento puedan decir adiós a todos los problemas pendientes de pago y también empiecen una nueva vida financiera desde cero. En España se aprobó en el año 2015. Si bien es cierto que inicialmente existían muchas dudas acerca de los resultados de esta legislación, se trata de una realidad que ha arraigado entre los ciudadanos que quieren decir adiós a todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su trabajo precisamente en septiembre de 2015. Su experiencia le ha llevado a superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. La esperanza surgida de la difusión de cada uno de los casos que se han producido también ha supuesto un impulso a la hora de que más personas quieran acogerse.

