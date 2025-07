Repara tu Deuda Abogados cancela 22.287 € en Huelva (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El deudor sale de los listados de morosidad como ASNEF y puede solicitar financiación para empezar de nuevo

Madrid, 28 de julio de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Huelva (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un vecino de Huelva (Andalucía) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 22.287 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el beneficiario dejará de sufrir los embargos de las nóminas y saldrá de los listados de morosidad como ASNEF. También evita las llamadas angustiantes por parte de los bancos y entidades financieras. Igualmente, puede volver a solicitar financiación para emprender de nuevo y registrar futuros bienes a su nombre”.

Los particulares y autónomos que se acogen a este mecanismo son de perfiles muy diversos: pequeños empresarios que crearon un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún engaño, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, avalistas, etc. No obstante, el punto en común que tienen es que no pueden asumir las deudas que han contraído por la situación económica en la que se encuentran.

Como en este caso, numerosas personas tienen que hacer frente a dolorosos circunstancias de salud, laborales o de otra índole que no preveían. Cuando se dan cuenta, han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir si no es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Conforme pasa el tiempo, cada vez son más quienes conocen esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su fundación en septiembre de 2015, a numerosas personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde acudir.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo por el alto número de expedientes que se encuentran en marcha y cuyo proceso se presume favorable para los intereses del concursado.

Esta legislación ayuda tanto a particulares como a autónomos a quedar liberados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, con total transparencia.

