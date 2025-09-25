Repara tu Deuda Abogados cancela 23.900 € en Logroño (La Rioja) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada tuvo que cuidar de sus padres en su país de origen y no logró devolver lo solicitado a los bancos

Logroño, 25 de septiembre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Logroño (La Rioja). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 23.900 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó cuando vino a vivir a España. Al principio no disponía de liquidez suficiente para cubrir las necesidades básicas diarias. Por esta razón, recurrió a los créditos inmediatos para hacer frente a los primeros pagos de la vivienda de alquiler, luz, agua, ropa, alimentación, etc. Posteriormente, se vio atrapada en deudas difíciles de pagar debido a los excesivos intereses abusivos. Más tarde hubo una emergencia médica que derivó en un viaje a su país de origen para el cuidado de sus padres. Todo ello provocó la solicitud de unos microcréditos. Actualmente, el suyo es el único ingreso que entra en su hogar, lo que le ha hecho imposible la devolución de los créditos”.

Como en su caso, muchas personas tienen que hacer frente a diversos contratiempos (de salud, laborales, etc) que trastocan sus planes y les hace caer en una situación insospechada al principio. Así, cuando quieren devolver el importe solicitado anteriormente, no pueden hacerlo y recurren a la alternativa legal de cancelación de deudas.

Los particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo los beneficios de quedar liberados de sus deudas. Además de mejorar su situación financiera, salen de los listados de morosidad como ASNEF que tanto les bloquea. Además, dejan de recibir las llamadas inquietantes por parte de los bancos y entidades financieras. En caso de desearlo, pueden solicitar financiación para empezar de nuevo algún proyecto empresariall o para cualquier otra necesidad y pueden registrar futuros bienes a su nombre.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado en la difusión de esta legislación para que ningún potencial exonerado quede sin saber que existe una salida real a todos sus problemas de deuda. Fundado en septiembre de 2015, el despacho de abogados ha logrado alcanzar ya la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Esta legislación está pensada para todos aquellos particulares y autónomos que cumplan una serie de requisitos básicos. En resumen, es fundamental que el concursado se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia, que en los diez años anteriores no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico y que actúe siempre movido por la buena fe, no ocultando bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida. Además, no puede haberse acogido al mecanismo en los últimos cinco años.

El despacho también centra sus servicios en derecho bancario. Por este motivo, estudia y analiza los contratos firmados por sus clientes. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas en ellos y así conseguir la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

