Repara tu Deuda Abogados cancela 2.501.795 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

Bizkaia, 23 de octubre de 2025.-

6 nuevos casos en Bizkaia (País Vasco) gestionados por el despacho con resultado favorable a los concursados

(Información remitida por la empresa firmante)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.501.795 euros en Bizkaia (País Vasco). Se trata de 6 nuevos casos de exoneración de deuda mediante la aplicación de esta herramienta legal.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) 2.335.019 euros es la cantidad que ha cancelado una mujer de Bilbao. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para avalar el negocio familiar. Inicialmente no hubo problema. Sin embargo, debido a una mala gestión de terceros, la mercantil empezó a tener dificultades para hacer frente a todos los pagos. Ella no trabajaba en la empresa, pero le pusieron de administradora. Hubo grandes impagos de sus clientes. No ha podido devolver todas las deudas.

2) 64.918 euros han sido exonerados por una mujer de Galdakao, tras sufrir un proceso de divorcio de su marido. La deudora se encuentra en situación de incapacidad permanente total cobrando una pensión mensual y una ayuda de emergencia social.

3) Otro matrimonio de Bilbao ha quedado libre de un importe de 41.147 euros. Solicitó financiación para comprar mobiliario y menaje para la vivienda que acababan de adquirir. Inicialmente, podían hacer frente a las cuotas de los préstamos, pero tras el nacimiento de su hijo y las necesidades médicas empezaron a quedarse cuotas impagadas que desencadenaron la situación actual.

4) En Bilbao también una mujer ha dicho adiós a 11.587 euros de deuda. Los trabajos precarios e inestables provocaron que tuviera unos ingresos muy reducidos. Solicitó los créditos que se utilizaron principalmente para el alquiler de la vivienda con su expareja y la alimentación. En un principio iba haciendo frente a los pagos de los préstamos solicitados. Sin embargo, tras la pérdida del empleo, se vio incapaz de devolver la cantidad solicitada.

5) En Erandio un hombre ha acabado con su deuda de 32.399 euros. Durante este tiempo, ha tenido que ayudar económicamente a su familia y costear los trámites de la separación de su anterior pareja y los honorarios de los abogados. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación que había pedido antes.

6) También en Erandio otro hombre respira de nuevo. Debía 16.725 euros. Todos los trabajos que tenía el deudor eran temporales, combinado con épocas de desempleo. Desafortunadamente, los intereses de esos préstamos cada vez eran mayores, lo que implicó que el deudor solicitara otros nuevos para cubrir la financiación previa. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad es la salida real más eficiente para las personas que se han endeudado, pero no pueden asumir los pagos pendientes. Desde su aprobación en el año 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diferentes.

