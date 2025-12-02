Repara tu Deuda Abogados cancela 307.099 € en Cádiz (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Cádiz, 02 de diciembre de 2025.- Se trata de cinco nuevos casos que han tenido un resultado favorable a los concursados

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Cádiz (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido cinco nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascienden a 307.099 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Una mujer de Jerez ha cancelado una deuda de 48.353 euros. Su insolvencia se originó cuando necesitó financiación para afrontar sus gastos más esenciales, ya que perdió su empleo. Posteriormente, se quedó embarazada y no encontró trabajo. Cuando nació su hijo, sus ingresos eran escasos. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para cubrir esos créditos ni sus necesidades familiares, solicitara otros para hacer frente a la financiación que había pedido con anterioridad.

2) También de Jerez hay que mencionar el caso de un matrimonio que se ha despedido de un importe de 52.770 euros. Llegaron a un estado de insolvencia tal que le resultó totalmente imposible hacer frente a los importes pendientes de pago. Al conocer el mecanismo de segunda oportunidad, se acogieron a él para reactivarse en la economía.

3) 113.118 euros es la cantidad liberada por una mujer de Barbate. Su escasa formación en educación financiera le llevó a la situación sufrida. Asumió la titularidad de un préstamo hipotecario inicialmente contratado por sus progenitores. Con el tiempo, esto se tradujo en una carga financiera difícilmente sostenible. Asimismo, durante un periodo de actividad como trabajadora autónoma en el sector de la hostelería, la solicitante demostró tener grandes habilidades técnicas en su oficio. Sin embargo, la falta de conocimiento de gestión empresarial derivó en una deficiente administración del negocio y en pérdidas económicas significativas.

4) En El Puerto de Santa María un hombre debía 61.000 euros. Constituyó una empresa que, en principio, serviría de sustento para él y su familia. Con los ingresos generados por este negocio pudieron hacer frente a las cuotas de los créditos. Sin embargo, debido a la aparición de la pandemia del COVID-19, no tuvieron más remedio que cerrar las puertas del local. Sin embargo, el resto de obligaciones ordinarias subsistían, por lo que se vio abocado a priorizar dichos gastos por encima de las cuotas de los créditos contratados.

5) 11.858 euros es el importe exonerado por un hombre. Los únicos ingresos familiares eran los suyos y los dedicaba íntegramente a los gastos básicos. A ello hay que añadirle su inestabilidad laboral, ya que combinaba trabajos temporales con épocas de desempleo. Todas estas circunstancias provocaron que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades diarias, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación que había solicitado. Finalmente, acabó cayendo en una situación de sobreendeudamiento.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, coincidiendo con el año de aprobación de esta legislación. Desde entonces, ayuda a particulares y autónomos a dejar atrás todos sus problemas financieros para que empiecen una nueva vida financiera desde cero.

En todos estos años, la cantidad exonerada a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España asciende ya a 380 millones de euros. Factores como los del COVID-19 o la última reforma de la ley, aprobada en septiembre de 2022 y que facilita el proceso, son dos elementos de importancia en el número de exoneraciones de deuda.

