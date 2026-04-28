Repara tu Deuda Abogados cancela 4.036.601 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Se trata de 36 nuevos que han tenido lugar en la provincia en un solo mes gracias a este mecanismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de abril de 2026. - Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 4.036.601 euros de deuda en Barcelona (Catalunya). Se trata de 36 nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos concursados son las siguientes:

Un matrimonio de Olesa de Montserrat ha cancelado 1.186.607 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para hacer frente a los gastos de la empresa del sector de la construcción. Los ingresos y los beneficios quedaron muy afectados por la crisis. Sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitó más financiación. La situación de desempleo le ha llevado a no poder hacer frente a las deudas pendientes.

En Terrassa se han producido tres casos que suman un total de 288.111 euros. Uno de ellos es el de una mujer que ha quedado exonerada de una cantidad de 39.761 euros. Solicitó varios préstamos para ayudar a sus hijos en su país de origen. También usó tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos de alimentación y vestimenta. Inicialmente pudo hacer frente a sus responsabilidades financieras. Sin embargo, tras sufrir un accidente, quedó incapacitada. Esta situación le llevó a solicitar una pensión de importe precario. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al día de los pagos para evitar retrasos, la insuficiencia de sus ingresos le ha imposibilitado asumir por completo sus responsabilidades económicas. Esto le ha obligado a priorizar los gastos vitales, lo que ha resultado en el impago de los productos financieros.

En Mataró ha habido dos casos que suman 267.503 euros. Destaca el de una mujer que ha cancelado 236.820 euros. Empezó a adquirir las primeras deudas con las tarjetas de crédito que en su momento le ofrecieron por vía telefónica, creyendo que le iría bien en caso de imprevistos. Más tarde fue usándola para los gastos diarios (alimentación, material escolar de los hijos menores, etc). Entró en un bucle de deudas en el que las cuotas se desorbitaron y los intereses empezaron a subir. Posteriormente la empresa en la que trabajaba acabó cerrando. En conclusión, la parte deudora acabó en una situación de insolvencia generada por la progresiva acumulación de cuotas impagadas.

223.549 euros es el importe total cancelado en cinco casos que han tenido lugar en Sabadell. 87.869 euros es la cantidad a la que ha dicho adiós una mujer. Necesitó financiación para la compra de una vivienda. Tras una serie de circunstancias, se vio en la obligación de vender la vivienda. Sin embargo, con la venta no pudo liquidar todo el préstamo anteriormente solicitado. La deudora ha sufrido una importante inestabilidad laboral dado que mucho de los contratos laborales que tenía eran temporales. En fechas recientes, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales.

Un vecino de El Prat de Llobregat ha dicho adiós a una deuda de una cantidad de 198.611 euros. A raíz de su divorcio se vio en una situación de precariedad económica que le llevó a tener que pagar la pensión compensatoria a su exmujer. Al principio solicitó préstamos para los gastos mensuales a los que se enfrentaba y, además, para ayudar a sus familiares más cercanos. Posteriormente atravesó una situación de precariedad económica y carente de oportunidades laborales. Además, debido a que sus hijos estaban estudiando, solicitó financiación a entidades bancarias que le proporcionaron dicha liquidez. Más tarde, a causa de una enfermedad, le aprobaron una pensión.

Otros municipios en los que se han producido casos son la propia ciudad de Barcelona, LHospitalet de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Rubí, Castellbisbal, Castellar del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda, El Masnou, Granollers, Santa Coloma de Gramanet y Vilafranca del Penedés.

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta que nació en Estados Unidos hace ya más de 100 años. En España, se lleva aplicando con éxito desde hace más de 10 años. Ofrece a cualquier persona endeudada la posibilidad de tener una vida financiera, emprender y no estar ahogada de por vida por deudas inasumibles. Hasta la fecha, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 430 millones de euros exonerados.

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(Información remitida por la empresa firmante)

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