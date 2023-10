Repara tu Deuda Abogados cancela 55.120€ en Cieza (Murcia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de octubre

El exonerado cayó en estado de sobreendeudamiento por intentar hacer frente a una serie de gastos extraordinarios

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 55.120 euros en Cieza (Murcia) aplicando el citado mecanismo. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "en el año 2016 decidió solicitar un préstamo con la intención de poder saldar toda la deuda de las tarjetas de crédito y contar con un pequeño sobrante para cubrir los gastos más básicos. No obstante, y debido a varios extraordinarios, necesitó solicitar de nuevo varios préstamos a los que ya no pudo hacer frente".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que queda libre de todas sus deudas.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Hay que señalar que en estos momentos ha superado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas, que proceden de las distintas comunidades autónomas de España. Además, la previsión es que esta cantidad continúe aumentando en las próximas fechas como consecuencia de que existe un conocimiento cada vez mayor de esta legislación y debido a que muchos de los exonerados deciden animar a otros conocidos a empezar el proceso.



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o que han sufrido complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de engaños, etc.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de estudiar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735