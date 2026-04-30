Repara tu Deuda Abogados cancela 60.120 € en Cáceres (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Al cese de su labor como autónomo y la ruptura con su pareja se le sumó una estafa que sufrió

(Información remitida por la empresa firmante)

Cáceres, 30 de abril de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Cáceres (Extremadura). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 60.120 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó en el año 2020 cuando el solicitante suscribió un préstamo por importe de 21.000 euros para atender necesidades personales y familiares, así como para regularizar su situación económica tras el cese de su actividad como trabajador autónomo. Destinó parte del capital recibido al pago de deudas anteriores y a cubrir los gastos derivados de su reciente paternidad. A pesar de realizar aportaciones para amortizar dicho préstamo, en el año 2021 atravesó una ruptura sentimental con la madre de su hija, lo que impactó negativamente tanto en su estado emocional como en su situación financiera. En un intento de reestructurar su deuda y unificar pagos, en 2022 solicitó dos nuevos préstamos. Posteriormente, fue de nuevo padre con otra pareja, lo que incrementó significativamente sus cargas familiares y económicas. En 2023 contrató un nuevo préstamo destinado a reducir parte de su deuda anterior. No obstante, la situación continuó deteriorándose, por lo que se vio obligado a refinanciar su carga adquiriendo nuevas obligaciones económicas, haciendo uso de tarjetas de crédito para hacer frente a sus compromisos de pago. Desesperado por encontrar una solución, acudió a una plataforma que prometía resolver su situación financiera y generar ingresos, resultando ser víctima de una estafa que agravó aún más su estado. A pesar de haber intentado atender sus obligaciones con los medios a su alcance, la acumulación de intereses, la carga financiera y la imposibilidad de generar ingresos suficientes han derivado en una situación de insolvencia absoluta”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. El objetivo de su puesta en marcha es ofrecer una salida a personas que se encuentran sufriendo un estado de sobreendeudamiento, pero no pueden hacer frente a los importes pendientes de pago. De esta forma, se les permite tener una nueva financiera, alejada del estrés y la angustia por arrastrar deudas inasumibles”.

Repara tu Deuda Abogados es pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. al haber sido fundado en septiembre de 2015. En estos ya más de diez años, ha logrado superar la cantidad de 425 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite la liberación de las deudas tanto de particulares como de autónomos en caso de que se cumplan una serie de requisitos fundamentales. En líneas generales, es suficiente con que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que sufra un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe en todo momento movido por la buena fe, ofreciendo toda la documentación requerida.

El despacho ha iniciado recientemente el Programa Vida Nueva sin Deudas. Éste ofrece no solamente la cancelación de las deudas sino un sistema para la total integración con normalidad del exonerado en el sistema económico. Además, facilita que el propio exonerado no tenga que buscar ninguna documentación, el análisis de posibles intereses abusivos y un certificado notarial para que nadie le puede reclamar las deudas.

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