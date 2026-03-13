Repara tu Deuda Abogados cancela 70.523 € en Ávila (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Ávila, 13 de marzo de 2026.-

El negocio de la deudora sufrió pérdidas por culpa de la crisis y ella no pudo asumir las deudas contraídas

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Ávila (Castilla y León). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo importe ascendía a 70.523 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la deudora se encontraba en una situación de insolvencia dada la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones dinerarias. Su estado de sobreendeudamiento se originó a causa de la petición de un crédito para iniciar un negocio. Además de ello, solicitó otro crédito para adquirir una vivienda, mobiliario y enseres. Con la llegada de la crisis, el negocio que había puesto en marcha empezó a sufrir la falta de ingresos. Esto provocó que el dinero del que disponía lo destinara a cubrir las necesidades más básicas”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Lo hizo tras la recomendación previa de la Comisión Europea para que aplicara una herramienta de cancelación de deudas de particulares y autónomos. Su objetivo es ofrecer una salida a personas que están sufriendo un estado de sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a los pagos pendientes”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Fundado en septiembre de 2015, la firma ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos la liberación de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos imprescindibles. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Actualmente no existe un límite de deuda exonerable como había anteriormente de 5 millones de euros.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta tecnología avanzada permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio y mantener reuniones con los profesionales del despacho.

