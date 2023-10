Repara tu Deuda Abogados cancela 74.888€ en Gipuzkoa (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Gipuzkoa, 24 de octubre

La subida de la hipoteca hizo que le fuera imposible estar al corriente de los pagos

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 74.888 euros en Gipuzkoa (País Vasco) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "a finales de 2007 compró una vivienda. Al llegar la crisis de 2008 le subió la mensualidad de la hipoteca. Intentó resolver el problema con el director del banco llegando a un acuerdo de pagos. Sin embargo, no le ayudaron y acudió a esta herramienta". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Donostia-San Sebastián el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor con personas insolventes precisamente en el año 2015, el mismo en el que entró en vigor la ley en España. Durante este tiempo, ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a particulares y autónomos que proceden de las diferentes comunidades autónomas del país.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas que han acudido a sus servicios para reactivarse en la economía y empezar desde cero. La previsión es que esta cifra continúe incrementándose debido a que cada día se reciben más consultas por parte de muchos interesándose por el proceso, a que algunos de los liberados deciden animar a amigos y familiares a iniciar el proceso y a que esta ley se conoce más a medida que pasan los años.



Repara tu Deuda lucha para que nadie se quede sin poder acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por este motivo, adapta los honorarios en función de las circunstancias económicas del cliente, ofreciendo facilidades en los pagos y acompañando en todo el proceso para que no falte ninguna de la documentación exigida por parte de los jueces para demostrar la insolvencia del exonerado.



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas que están en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A quienes no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la opción de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735