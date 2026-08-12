Repara tu Deuda Abogados cancela una deuda de 49.567€ en Castellón con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho Repara tu Deuda Abogados consigue cancelar una deuda de 49.567€ en Castellón con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La firma explica que en este caso la persona recurrió a préstamos para afrontar el alquiler y los gastos de sus dos hijos menores hasta caer en una situación de sobreendeudamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Castellón, 12 de agosto de 2026.- Gracias a la gestión de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España, una vecina de Castellón-Valencia ha conseguido cancelar una deuda de 49.567 euros mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución judicial ha concedido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), permitiéndole dejar atrás una etapa marcada por las dificultades económicas y empezar de nuevo sin esa carga financiera.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir gastos familiares, sobre todo de alquiler". La persona afectada, con dos hijos menores a su cargo, fue recurriendo a distintos préstamos para hacer frente a los gastos cotidianos del hogar. Cuando los ingresos dejaron de ser suficientes, la única alternativa que encontraba era solicitar nueva financiación para atender las cuotas de los créditos anteriores, hasta quedar atrapada en una situación de sobreendeudamiento.

Con el paso del tiempo, la presión económica fue aumentando. Aunque hizo todo lo posible por cumplir con sus obligaciones, llegó un momento en el que el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas de la familia. Esa incertidumbre permanente y la preocupación por mantener el hogar hicieron que la deuda continuara creciendo hasta resultar imposible de asumir.

A ello se sumaba el desgaste emocional de afrontar cada mes nuevos vencimientos sin encontrar una solución definitiva, una situación que acabó afectando también a la tranquilidad de la unidad familiar. Pese a sus esfuerzos por reorganizar su economía, la realidad era que los ingresos disponibles no permitían revertir el endeudamiento acumulado.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica en España desde el año 2015 y ofrece una solución a particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia. Para acogerse a este mecanismo es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos actuar de buena fe durante todo el procedimiento.

Desde su creación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a miles de personas de diferentes comunidades autónomas a recuperar su estabilidad económica gracias a la aplicación de esta legislación. La experiencia adquirida a lo largo de estos años y el elevado número de procedimientos tramitados han consolidado al despacho como un referente nacional en la exoneración de deudas. Cada caso se analiza de forma individual para ofrecer una solución adaptada a las circunstancias personales y económicas de quien solicita acogerse a este mecanismo legal.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es