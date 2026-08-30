Repara tu Deuda Abogados exonera 24.616 euros en Sabadell con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2026.-

Las dificultades económicas pueden agravarse cuando la estabilidad personal y laboral cambia de forma inesperada. Así ocurrió con un hombre de Sabadell (Barcelona), que ha quedado liberado de 24.616 euros con Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Una separación y la posterior pérdida de su empleo terminaron complicando una economía que ya soportaba los préstamos asumidos durante su anterior relación.

Los abogados del despacho describen que el endeudamiento había comenzado al solicitar financiación para reformar el apartamento que pertenecía a su entonces pareja y comprar muebles para la vivienda. La situación cambió tras la ruptura: él quedó a cargo de todos los préstamos que se habían solicitado y, tiempo después, perdió su puesto de trabajo. Encontrar otro empleo le llevó más de un año y medio, un periodo prolongado sin ingresos laborales que redujo considerablemente su capacidad para atender los pagos.

Ante esa falta de recursos, recurrió a otros créditos para responder a las obligaciones que seguían pendientes. Al mismo tiempo, tenía que cubrir sus necesidades básicas y las responsabilidades derivadas de tener un hijo menor de edad. Sin margen suficiente para asumirlo todo, volvió a buscar financiación con la que atender compromisos anteriores. Esa acumulación acabó llevándolo a una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

Cumplir las condiciones antes de iniciar el procedimiento

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario reunir una serie de requisitos. Entre ellos figuran actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos, aportar la documentación requerida y encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia. También se tienen en cuenta determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

Repara tu Deuda Abogados analiza previamente cada caso para comprobar si la persona reúne las condiciones y sus obligaciones pueden ser objeto de exoneración. Este estudio inicial es gratuito y, cuando los especialistas consideran que la vía no resulta viable, se lo comunican al interesado para evitarle trámites, tiempo y gastos innecesarios.

Las opiniones de clientes aportan otra perspectiva sobre esta forma de trabajar. Entre las valoraciones recogidas aparecen la claridad al explicar cada paso, la facilidad para resolver dudas, la comunicación durante el proceso y la eficacia en la gestión de la documentación. También se aprecia la disponibilidad de los profesionales para informar sobre la evolución de los expedientes, algo especialmente valorado cuando la tramitación se prolonga.

Con los 24.616 euros exonerados, este vecino de Sabadell deja de tener unas deudas que habían terminado por superar su capacidad económica. La resolución le permite ahora recuperar margen para atender su día a día sin que los compromisos del pasado sigan condicionando sus ingresos.

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