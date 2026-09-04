Repara tu Deuda Abogados logra exonerar 26.985 € a una mujer de Zaragoza con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre.- En Zaragoza, una mujer ha conseguido desprenderse de una deuda de 26.985 euros después de que varios cambios en su vida fueran estrechando, uno tras otro, su margen económico. El nacimiento de su hijo, la pérdida del empleo, una mudanza y distintos problemas de salud terminaron haciendo inviables unos pagos que inicialmente podía asumir. Los abogados de Repara tu Deuda, despacho de referencia en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, han gestionado su procedimiento.

Cuando varios imprevistos terminan rompiendo el equilibrio

Todo comenzó con unos gastos extraordinarios derivados del nacimiento de su hijo. Para atenderlos recurrió a financiación y, según explican los abogados, durante aquella primera etapa podía responder a las cuotas. La situación cambió al quedarse sin trabajo: “Los ingresos familiares disminuyeron considerablemente y comenzó a perder la capacidad económica que había tenido hasta entonces”.

Después llegó el traslado a Zaragoza. La mudanza y el alquiler exigieron nuevos desembolsos, por lo que solicitó otro crédito. A ese esfuerzo se sumaron problemas de salud que obligaron a la afectada a someterse a intervenciones y permanecer de baja laboral en varias ocasiones. Desde el despacho señalan que esos periodos repercutieron también en su sueldo y redujeron todavía más el margen disponible para atender sus obligaciones.

Con las cuotas pendientes y los gastos cotidianos compitiendo por unos recursos cada vez menores, recurrió a nuevos préstamos para afrontar los anteriores. “La acumulación de financiación terminó llevándola a una situación de insolvencia y sobreendeudamiento”, explican los letrados. Actualmente, lo que percibe apenas le permite cubrir las necesidades más esenciales.

Una ley española con un precedente centenario en Estados Unidos



La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a particulares y autónomos insolventes que cumplen las condiciones legales para acceder al procedimiento. España incorporó este mecanismo en 2015, aunque su filosofía tiene un conocido antecedente en Estados Unidos: la legislación concursal estadounidense contempla desde hace décadas el fresh start, o nuevo comienzo, que permite al deudor honesto liberarse de determinadas obligaciones y reconstruir su economía.

Pueden acudir, entre otros, perfiles afectados por:

-Pérdida del empleo o reducción sustancial de recursos;

-Problemas de salud o cambios familiares con impacto financiero;

-Fracaso de una actividad profesional o empresarial;

-Acumulación de compromisos económicos que ya no pueden atenderse.

Cuando los préstamos dejan de ser una solución y agravan el problema

Precisamente, este expediente muestra la importancia de revisar la financiación contratada cuando las cuotas dejan de ser asumibles. Reunir contratos, recibos y extractos permite conocer con precisión cuánto se debe y bajo qué condiciones, además de disponer de la documentación necesaria para estudiar las alternativas existentes.

No todos los créditos presentan irregularidades ni todas las dificultades financieras requieren la misma respuesta. Por eso, el análisis individual de cada caso resulta clave para determinar qué vía jurídica corresponde antes de iniciar cualquier actuación.

“La Segunda Oportunidad cobra verdadero sentido cuando permite que una dificultad económica deje de determinar durante años las decisiones de una persona. Resolver el pasado también significa devolverle capacidad para organizar su futuro”, concluyen los abogados de Repara tu Deuda.

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