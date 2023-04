Repara tu Deuda cancela 14.900€ en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de abril

El exonerado no pudo hacer frente a su situación de sobreendeudamiento y se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Orihuela (Alicante) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre de Alicante (Comunidad Valenciana), que ha quedado así exonerado de una deuda de 14.900 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Se trata de una persona soltera, nacida en Ecuador. El deudor se encontraba en una situación de insolvencia al no poder hacer frente a sus obligaciones dinerarias. Sin bienes, debía a siete bancos y entidades financieras. Por esta razón, acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de una solución. Tras finalizar el proceso, tiene ahora su segunda oportunidad para empezar de cero sin deudas y con nuevos proyectos en el ámbito profesional.



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España tras su aprobación parlamentaria en el año 2015. Cada vez más personas son conocedoras de esta herramienta, prevista para que puedan cancelar las deudas que han contraído y no arrastrar pagos de por vida que no serán capaces de asumir. Más de 20.000 particulares y autónomos ya han puesto su caso en manos del despacho de abogados para triunfar en el proceso.



Los casos de éxito que puedan demostrarse a través de sentencias son fundamentales para estar seguros de haber elegido correctamente. En este sentido, Repara tu Deuda Abogados publica todos los dictámenes por parte de los juzgados de los casos en los que ellos han participado.



En la actualidad se trata del despacho de abogados que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes. De hecho, ha superado la cifra de 130 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas del país. "Nuestros clientes -explican los abogados del despacho- son muchas veces los principales prescriptores ya que animan y recomiendan a familiares y conocidos necesitados de esta herramienta a que se acojan para que comprueben sus beneficios".



Bertín Osborne, quien recientemente ha renovado como imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de un mecanismo vital -declaran los abogados- que permite a particulares y autónomos empezar desde cero, por lo que es muy importante contar con voces que nos ayuden en la difusión de esta salida".



Repara tu Deuda Abogados ayuda a sus clientes en cualquier posible trámite para liberarles de la situación de angustia en la que se encuentra. Por esta misma razón, incluye entre sus servicios la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicreditos, préstamos e hipotecas.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

eléfono de contacto: 655956735