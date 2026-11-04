Repara tu Deuda cancela 37.070 € a un divorciado en Tenerife con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Tenerife, 4 de noviembre de 2026.- 37.070 euros es la cantidad que Repara tu Deuda Abogados, el despacho por excelencia en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido cancelar a un vecino de San Miguel de Abona (Tenerife, Canarias). Su insolvencia comenzó con dificultades para atender varios préstamos y se agravó tras un divorcio que afectó a su actividad profesional. Las circunstancias familiares y de salud terminaron comprometiendo su capacidad para generar ingresos, resumen los abogados que han estudiado su expediente.

Un divorcio, varios viajes y una actividad laboral que quedó interrumpida

El afectado había solicitado financiación para adquirir una furgoneta destinada a desplazamientos nacionales e internacionales, además de préstamos para costear viajes a su país de origen. Durante su separación tuvo que realizar nuevos desplazamientos para gestionar los trámites del divorcio, lo que le impidió cumplir con normalidad sus tareas como autónomo dedicado al reparto.

Según explican los letrados de Repara tu Deuda Abogados, los retrasos en las cuotas generaron intereses de demora, mientras los gastos cotidianos aumentaban al dejar de compartir las responsabilidades económicas del hogar. Posteriormente, encontró trabajo por cuenta ajena y consiguió regularizar algunos préstamos.

Sin embargo, los estados de ansiedad derivados de circunstancias familiares desembocaron, según el expediente, en una discapacidad permanente. La medicación asociada a su situación de salud le impide actualmente trabajar, circunstancia que terminó agravando un sobreendeudamiento que ya no podía sostener.

Cuando las deudas dejan de marcar el rumbo

La Ley de Segunda Oportunidad se incorporó al ordenamiento español en 2015, inspirada en mecanismos de liberación de deudas que ya funcionaban en Estados Unidos y distintos países europeos. Su aprobación permitió que particulares y autónomos insolventes contaran con una vía legal para superar situaciones económicas que antes podían prolongarse durante años. Para acogerse, deben acreditar su insolvencia y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, además de cumplir las restantes condiciones previstas en la normativa.

El procedimiento contempla la posibilidad de obtener la exoneración de las deudas legalmente cancelables, incluso cuando la persona afectada carece de capacidad económica para satisfacerlas. De este modo, busca facilitar su recuperación financiera sin que las obligaciones pendientes se conviertan en una carga indefinida.

La protección del consumidor también ocupa un lugar importante en la actividad de Repara tu Deuda. Sus profesionales examinan contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones correspondientes. A esta labor se suman las opiniones de clientes que valoran especialmente la sensibilidad ante situaciones personales difíciles, las explicaciones comprensibles y la perseverancia durante procedimientos que, en ocasiones, requieren paciencia.

Para este vecino de San Miguel de Abona, la cancelación supone un alivio en un momento especialmente delicado. Aunque sus problemas de salud siguen condicionando su vida laboral, las deudas han dejado de ser otro obstáculo para recuperar la tranquilidad y mirar hacia adelante.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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