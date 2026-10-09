Repara tu Deuda cancela 39.806 € con la Ley de Segunda Oportunidad en Sevilla (Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre

Los préstamos se contrataron para atender las necesidades de su madre, que asumía las cuotas con su pensión; su fallecimiento dejó al afectado ante unos pagos que su salario no podía sostener.

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido en Sevilla (Sevilla, Andalucía) la cancelación de 39.806 euros a un hombre cuya economía cambió por completo tras el fallecimiento de su madre.

Unos préstamos vinculados al cuidado de su madre que acabaron dependiendo de su salario

“Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó debido al estado de deterioro de la vivienda familiar y la necesidad urgente de adquirir ciertos electrodomésticos y un vehículo”, describen los abogados de Repara tu Deuda. La financiación figuraba a nombre del afectado, pero había sido solicitada por encargo y en interés de su madre, con quien convivía y que se hacía cargo de las cuotas con una pensión aproximada de 997,65 euros mensuales.

El vehículo facilitaba sus desplazamientos a citas médicas y hospitales, ya que había sido operada del corazón y presentaba graves dificultades de movilidad. Las reformas de la vivienda respondían, a su vez, a necesidades de habitabilidad y accesibilidad relacionadas con sus cuidados. “Tras el fallecimiento de su madre, su salario mensual resultó insuficiente para afrontar unos compromisos que se habían asumido contando con los ingresos de ella”, señalan los letrados. La pérdida de ese apoyo económico terminó provocando una insolvencia sobrevenida.

Cuando las circunstancias cambian, la ley ofrece una respuesta al sobreendeudamiento

Repara tu Deuda trabaja con la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015. A lo largo de estos años ha atendido perfiles muy diversos de particulares y autónomos: empresarios cuyos negocios no dieron los resultados esperados, personas con dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para comprar una vivienda o personas que han atravesado un divorcio.

Para acogerse a este mecanismo es necesario cumplir determinadas condiciones. Entre las principales se encuentran hallarse en un estado actual o próximo de insolvencia, actuar de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos y no haber sido condenado por determinados delitos de carácter socioeconómico durante los últimos diez años. El despacho realiza además un estudio previo y gratuito para valorar la viabilidad de cada expediente y comunicar al interesado si puede iniciar la tramitación.

La exoneración también puede traducirse, cuando corresponda, en salir de los registros de morosidad, dejar de recibir reclamaciones vinculadas a las obligaciones canceladas, volver a solicitar financiación y registrar futuros bienes a nombre del beneficiario. De esta manera, la resolución judicial no solo pone fin a una carga económica, sino que devuelve margen para organizar las finanzas con mayor autonomía.

Precisamente ahí cobra sentido la segunda oportunidad: en ofrecer una respuesta legal cuando acontecimientos difíciles de prever alteran un equilibrio que antes podía mantenerse. El asesoramiento especializado ayuda a conocer las opciones disponibles y a recorrer esta vía con seguridad, con la mirada puesta no en lo que quedó pendiente, sino en las decisiones y proyectos que vuelven a ser posibles.

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