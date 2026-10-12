Repara tu Deuda cancela 47.105 € a una mujer en Madrid (Comunidad de Madrid) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de octubre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que una mujer de Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid) deje atrás una deuda de 47.105,41 euros. Detrás del caso hay una sucesión de gastos familiares extraordinarios, dificultades laborales y un periodo prolongado de desempleo que terminaron alterando su capacidad para atender las obligaciones económicas.

De los gastos cotidianos a una situación económica cada vez más difícil

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, la afectada comenzó a recurrir a microcréditos y al crédito disponible en tarjetas que tenía concedidas desde años atrás para afrontar gastos de alimentación y del hogar.

Parte de ese dinero también fue utilizado para viajar a Colombia después de que su madre enfermara gravemente. Durante su estancia tuvo que asumir numerosos gastos extraordinarios, entre ellos algunos relacionados con la atención sanitaria y los correspondientes copagos. Tiempo después, tras el fallecimiento de su madre, volvió a desplazarse a su país de origen, asumiendo nuevamente los costes derivados del viaje.

Pese a estas circunstancias, los abogados destacan que “durante tres años la parte deudora estuvo al día con su economía y los pagos a los acreedores”.

La situación cambió a partir de enero, cuando se extinguió su relación laboral. Desde ese momento comenzó a utilizar el crédito de las tarjetas para poder atender sus gastos y las obligaciones financieras contraídas. La mujer permaneció cerca de un año y un mes en situación de desempleo, periodo durante el que buscó trabajo activamente.

Una ley abierta a perfiles y circunstancias muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica en España desde 2015 y encuentra uno de sus antecedentes en el concepto estadounidense del fresh start, basado en ofrecer a determinados deudores la posibilidad de recomenzar financieramente.

El perfil de particulares y autónomos que acuden a este mecanismo es muy variado: pequeños empresarios que iniciaron negocios o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o que atraviesan circunstancias laborales complejas, ciudadanos afectados por problemas de salud propios o de terceros y particulares que han sido víctimas de situaciones que han deteriorado su economía.

Las opiniones de clientes de Repara tu Deuda ponen el foco en aspectos como la paciencia necesaria durante el procedimiento, el acompañamiento en momentos de incertidumbre, la confianza en los profesionales y el alivio experimentado una vez alcanzado el objetivo.

Tecnología para estar más cerca durante todo el procedimiento

Este acompañamiento también se apoya en MyRepara, la aplicación de la firma para dispositivos móviles. La herramienta permite consultar en tiempo real la evolución del procedimiento y realizar diferentes gestiones, desde aportar documentación hasta abrir consultas.

MyRepara incorpora además herramientas desarrolladas con inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más personalizada, una comunidad en la que los usuarios pueden compartir experiencias y un canal SOS destinado a solicitar asistencia ante situaciones urgentes, como embargos o comunicaciones recibidas de los juzgados.

En este contexto, disponer de herramientas que aporten seguimiento y acompañamiento cobra especial valor cuando las dificultades económicas se prolongan en el tiempo. Para esta madrileña, que durante años hizo esfuerzos por mantener sus compromisos incluso en circunstancias personales complejas, la segunda oportunidad abre ahora un escenario diferente: dejar de gestionar la economía desde la urgencia y poder hacerlo, por fin, pensando en la estabilidad del mañana.

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