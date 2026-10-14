Repara tu Deuda cancela 54.058,85 € a una mujer en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 14 de octubre de 2026.- “Hay situaciones económicas que cambian cuando también cambian las circunstancias familiares”. Una mujer de Málaga (Málaga, Andalucía) ha conseguido la exoneración de 54.058,85 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en España en la gestión de esta normativa, ha tramitado el procedimiento que ha culminado con la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Una financiación pensada para los negocios que terminó pesando sobre su economía

“Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para negocios de su marido”, explican los abogados de Repara tu Deuda. Según detallan los letrados, posteriormente se produjo el divorcio y, debido a la insolvencia de su exmarido, la mujer tuvo que asumir muchos de los créditos que habían sido solicitados.

La situación redujo progresivamente su margen económico. “Esta situación le llevó a solicitar nuevos créditos para intentar cubrir la financiación solicitada”, señalan los profesionales. La acumulación de esas obligaciones terminó desembocando en un escenario de insolvencia y sobreendeudamiento. En la actualidad, los ingresos que obtiene apenas le permiten atender sus gastos más esenciales.

De una solución poco conocida a una vía cada vez más utilizada

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015. Aunque inicialmente existían numerosas dudas sobre su aplicación práctica, con el paso de los años se ha convertido en un mecanismo habitual para la cancelación de las deudas de particulares y autónomos. La difusión de los casos que han encontrado una salida mediante esta herramienta también ha contribuido a que más personas conozcan su existencia y valoren acogerse a ella.

Para acceder al mecanismo hay que reunir determinadas condiciones. En líneas generales, el deudor debe encontrarse en una situación actual o próxima de insolvencia y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. También es necesario que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico durante los diez años anteriores.

La trayectoria de Repara tu Deuda permite dimensionar el alcance de este mecanismo. La firma ha atendido ya a más de 154.000 clientes y la cantidad de deuda cancelada supera los 454 millones de euros.

Las experiencias compartidas por sus clientes reflejan aspectos menos visibles del procedimiento. Algunos valoran especialmente sentirse orientados paso a paso, mientras otros destacan la paciencia ante los tiempos judiciales, la constancia en las gestiones y la capacidad de transmitir tranquilidad cuando el proceso genera incertidumbre. También aparecen referencias al trato cercano y al respaldo recibido durante el recorrido, cualidades que adquieren especial importancia cuando resolver el sobreendeudamiento requiere tiempo.

La utilidad de la Ley de Segunda Oportunidad empieza, muchas veces, por saber que existe. Contar con información sobre las alternativas legales disponibles permite dejar de contemplar el sobreendeudamiento como un escenario sin salida y empezar a tomar decisiones con otra perspectiva. Para quienes llevan tiempo intentando recuperar su equilibrio financiero, conocer esa posibilidad puede ser el primer paso hacia una etapa con más tranquilidad y capacidad para mirar hacia adelante.

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