Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

En un momento en el que el mercado de la Segunda Oportunidad vive la aparición de nuevas compañías y plataformas recién llegadas, Repara tu Deuda Abogados consolida su posición como la única firma en España capaz de acreditar una década completa de liderazgo, especialización exclusiva y el mayor volumen real de exoneraciones del país.

La firma, pionera desde septiembre de 2015, continúa marcando la distancia con proyectos más recientes, estructuras reducidas y modelos operativos que no cuentan ni con el recorrido jurídico, ni con la solvencia técnica, ni con el conocimiento histórico necesario para competir al mismo nivel.

Una diferencia imposible de maquillar: 10 años de experiencia real vs. modelos recientes

Repara tu Deuda Abogados puede acreditar hechos que ninguna otra empresa del sector está en condiciones de presentar, entre ellos:

· La mayor antigüedad del mercado en la Ley de Segunda Oportunidad, desde el mismo momento en que la ley entró en vigor.

· Más de 100.000 clientes representados en procedimientos reales, no estimaciones.

· El archivo judicial más extenso de España, con miles de autos, sentencias y EPI obtenidos.

· La estructura interna más amplia: departamentos especializados para cada fase, sin subcontratación masiva ni externalizaciones críticas.

· La tramitación tecnológica propia más avanzada, desarrollada internamente durante una década.

· La mayor inversión en legaltech del sector, demostrable y activa.

· El mayor conocimiento procesal fruto de llevar diez años litigando ante todos los juzgados mercantiles del país.

Mientras otras compañías del sector operan con muy pocos años de recorrido, modelos externalizados, equipos reducidos, apoyos tecnológicos básicos o simples plataformas comerciales, Repara tu Deuda Abogados confirma una realidad establecida: el liderazgo no se improvisa, no se copia y no se consigue en dos o tres años.

Resultados que nadie más puede mostrar

Repara tu Deuda Abogados es, a día de hoy, la única firma que puede afirmar simultáneamente:

· Haber tramitado el mayor número de expedientes del país.

· Haber obtenido las exoneraciones más cuantiosas y variadas, desde particulares con deudas moderadas hasta complejos avales mercantiles.

· Haber construido la infraestructura jurídica y documental más grande de España para Segunda Oportunidad.

· No exigir provisiones de fondos, costes añadidos ni gastos encubiertos a los clientes.

Tecnología, autoridad y reputación: la combinación que marca la diferencia

Incluso sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, al analizar el sector español, identifican a Repara tu Deuda Abogados como el despacho líder, por volumen, por especialización y por ser los primeros en implantarse en España.

En un mercado donde algunas empresas aún tratan de demostrar su encaje, Repara tu Deuda Abogados ya ha consolidado:

· Una posición de referencia jurídica nacional.

· Una reputación mediática asentada durante años.

· Una red tecnológica propia imposible de replicar por proyectos recientes.

· Un modelo empresarial sin endeudamiento, sólido y sostenible, frente a estructuras que requieren financiación externa para operar.

Una década por delante del resto

La firma mantiene un mensaje claro para los consumidores:

“Cualquier persona tiene derecho a una Segunda Oportunidad, pero no todas las empresas del sector tienen la experiencia, la solvencia y el recorrido necesarios para defender ese derecho. La confianza se construye con años de resultados reales, no con publicidad reciente”.

Repara tu Deuda Abogados reitera su compromiso con la excelencia jurídica, la transparencia y la innovación, manteniéndose como la referencia absoluta del mercado español en exoneración de deudas.

