De restaurante local a hit del verano; el reto que moviliza a Calafell - Las Brasas de Calafell

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 7 de agosto de 2026.- Las Brasas de Calafell lanza un desafío colectivo con 1.000 euros en premios para demostrar que, cuando un municipio entero empuja en la misma dirección, una pequeña locura puede convertirse en algo enorme

¿Puede una canción nacida en un restaurante llegar a convertirse en una de las más escuchadas del verano?

El equipo que ha iniciado la nueva etapa de Las Brasas de Calafell ha lanzado un reto abierto a todo el municipio: unir a vecinos, clientes, comercios, visitantes, medios de comunicación y creadores de contenido para conseguir que la canción dedicada al restaurante, interpretada por Lobarko, llegue mucho más lejos de lo que nadie imaginaría.

Escuchar la canción (AQUÍ)

No cuentan con una gran discográfica, una campaña millonaria ni una estructura profesional de promoción. Cuentan con una canción, un restaurante y la convicción de que, cuando todo un pueblo decide apoyar una misma idea, pueden suceder cosas extraordinarias.

“Se nos ha ocurrido una locura: retar a todo Calafell a convertir la canción de nuestro restaurante en una de las más escuchadas del verano. Sabemos que nosotros solos no podemos conseguirlo. Pero también sabemos que, si vecinos, clientes, comercios y visitantes deciden hacerla suya, esta historia puede llegar muchísimo más lejos de lo que imaginamos”, explica Oriol, gerente y propietario de Las Brasas de Calafell.

Una canción nacida entre fogones

Las Brasas de Calafell inició una nueva etapa en abril de 2026, después de más de dos décadas formando parte de la historia gastronómica del municipio.

El nuevo equipo decidió conservar la esencia de la cocina tradicional a la brasa, pero acompañarla de nuevos platos, una identidad renovada y una forma mucho más atrevida de comunicarse.

Dentro de esa transformación nació “Las Brasas de Calafell”, una canción interpretada por Lobarko que inicialmente debía servir para presentar el nuevo proyecto.

Sin embargo, el equipo decidió no conformarse con utilizarla como una simple pieza publicitaria.

La canción se convirtió en el punto de partida de un reto mucho mayor: demostrar que una iniciativa pequeña, nacida en un restaurante independiente, puede convertirse en un fenómeno si toda una comunidad decide empujarla.

“Podíamos haber hecho una campaña convencional y quedarnos esperando resultados. Pero queríamos hacer algo que uniera a la gente y que representara nuestra manera de afrontar esta etapa: con ilusión, riesgo y muchas ganas de hacer cosas diferentes. No queremos que esta sea solo la canción de un restaurante. Queremos que sea una canción que Calafell sienta como suya”, señala Oriol.

El reto de todo un pueblo

La campaña invita a los participantes a seguir la cuenta de Instagram de Las Brasas de Calafell, compartir públicamente que se unen al reto, escuchar la canción en Spotify, guardarla, añadirla a una playlist y publicar una captura etiquetando al restaurante.

Cada reproducción, cada historia compartida y cada persona que difunda la iniciativa representa una pieza de un movimiento que quiere salir del restaurante y extenderse por todo el municipio.

El objetivo no consiste únicamente en aumentar las reproducciones. El equipo quiere demostrar el poder que puede tener una comunidad cuando se une alrededor de una idea común.

“Las grandes historias no siempre nacen en las grandes ciudades ni detrás de enormes presupuestos. A veces nacen en un restaurante, alrededor de una mesa, y empiezan a crecer cuando muchas personas deciden decir: yo también quiero formar parte de esto”, afirma el gerente y propietario.

Desde Las Brasas de Calafell también animan a otros comercios, asociaciones y entidades del municipio a sumarse al desafío y compartir la canción.

“Esto no va únicamente de nosotros. Va de lanzar Calafell hacia fuera, de enseñar que aquí existe gente con iniciativa y de demostrar que un pueblo unido puede convertir una idea aparentemente imposible en una historia de todos”, añade Oriol.

Una llamada a periodistas, radios e influencers

El reto incluye también una misión especial: encontrar el altavoz que permita llevar la iniciativa más allá de Calafell.

Por este motivo, el equipo busca contactar con periodistas, emisoras de radio, televisiones, influencers, creadores de contenido y cualquier persona que pueda ayudar a amplificar la historia.

La organización invita a quienes conozcan a alguien relacionado con estos ámbitos a compartirle la campaña o ponerse en contacto directamente con el restaurante.

“Puede que la persona que nos ayude a dar el siguiente paso esté leyendo esto o conozca a alguien que pueda hacerlo. A veces un solo contacto puede cambiar por completo el recorrido de una historia. Por eso pedimos a la gente que no se guarde ese contacto y que nos ayude a hacer ruido”, explica Oriol.

1.000 euros en premios para agradecer la participación

Para agradecer la implicación de quienes se sumen, Las Brasas de Calafell repartirá 1.000 euros en premios a través de diez experiencias para dos personas.

Dos premios, cada uno compuesto por una noche de hotel para dos personas y entradas para dos personas a PortAventura.

Tres mariscadas para dos personas en Las Brasas de Calafell.

Tres paellas para dos personas.

Dos parrilladas de carne para dos personas.

En total, se entregarán diez premios que podrán disfrutar veinte personas.

“Los premios son nuestra forma de agradecer a la gente que dedique su tiempo a ayudarnos. Pero lo verdaderamente emocionante sería conseguir que dentro de unos meses podamos mirar atrás y decir que todo empezó porque Calafell decidió unirse”, señala Oriol.

Una locura que solo puede funcionar en equipo

La iniciativa mezcla gastronomía, música, redes sociales y participación ciudadana en una campaña poco habitual dentro del sector de la restauración.

El reto parte de una idea sencilla: una reproducción puede parecer insignificante, pero miles de reproducciones, historias y personas compartiendo una misma canción pueden convertir una pequeña iniciativa en un movimiento.

“No sabemos si conseguiremos convertirla en la canción más escuchada del verano. Pero sabemos que queremos intentarlo hasta el final. Retamos a todo Calafell a unirse, hacer sonar la canción y demostrar que, cuando un pueblo entero se mueve junto, no hay locura demasiado grande”, concluye Oriol.

''Únete al reto y hagamos historia juntos''

Información de contacto

Las Brasas de Calafell

Carrer de Montserrat, 21

43820 Calafell, Tarragona

Instagram: @lasbrasascalafell

Canción: “Las Brasas de Calafell”, de Lobarko, disponible en Spotify

Contacto

Emisor: Las Brasas de Calafell

Contacto: Las Brasas de Calafell

Número de contacto: 654 83 92 97