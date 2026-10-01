La retirada del proyecto de macrogranja de pulpos en Canarias abre una nueva etapa del debate en Galicia - La Del Pulpo

(Información remitida por la empresa firmante)

Galicia, 1 de octubre de 2026.- La retirada del proyecto que aspiraba a convertirse en la primera explotación comercial de cría de pulpos a gran escala marca un punto de inflexión para la acuicultura de cefalópodos en España. Tras años de tramitación en el Puerto de Las Palmas, la iniciativa prevista en Gran Canaria no seguirá adelante, pero el debate sobre las macrogranjas de pulpos permanece abierto, tal y como recoge La Del Pulpo. La existencia de proyectos de cría en Galicia y de una Proposición de Ley pendiente en el Congreso mantiene esta cuestión en plena actualidad.

El proyecto canario pretendía trasladar a escala industrial los avances conseguidos durante años en la reproducción del pulpo en cautividad. Según la información publicada sobre la iniciativa, las instalaciones proyectadas ocupaban alrededor de 31.000 metros cuadrados y planteaban alcanzar una producción anual de 2.400 toneladas. Finalmente, se comunicó la renuncia a la concesión necesaria para desarrollar la planta, después de un proceso marcado por los plazos administrativos, los procedimientos ambientales y una amplia controversia científica y social.

Su retirada, sin embargo, no supone una prohibición de este modelo de producción en España. La legislación estatal no impide actualmente que puedan plantearse nuevas iniciativas de cría industrial de pulpos.

Galicia mantiene abierto el debate sobre la cría en cautividad

La atención se ha desplazado ahora hacia Galicia. En Moaña, Pontevedra, existe un proyecto de experimentación y cría de pulpo común cuya documentación ha suscitado dudas sobre una posible evolución hacia la producción industrial. La información conocida sobre el expediente ha generado peticiones para que se examinen sus implicaciones ambientales, sanitarias y de bienestar animal.

Este escenario refuerza una de las principales cuestiones planteadas por la campaña La Del Pulpo: la desaparición de una iniciativa concreta no equivale al cierre de la puerta a futuras macrogranjas de pulpos.

La cuestión también se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados. La Proposición de Ley sobre la prohibición de la acuicultura con pulpos en España fue presentada en junio de 2025 y permanece en fase de toma en consideración por el Pleno. El texto propone modificar la legislación de cultivos marinos para impedir la cría en cautividad y la acuicultura de pulpos con fines productivos.

Su tramitación abre así una oportunidad para decidir legislativamente si España permite que este modelo pueda desarrollarse en el futuro o establece su prohibición.

Un debate que supera las fronteras españolas

La discusión avanza paralelamente en otros países. Colombia tramita desde julio de 2026 un proyecto legislativo para prohibir el cultivo intensivo de cefalópodos destinados a alimentación, incluidos pulpos, calamares y sepias, así como la importación de productos procedentes de este tipo de explotaciones.

Esta iniciativa se incorpora a un movimiento internacional en el que distintos territorios han comenzado a abordar legislativamente la cría industrial de pulpos y otros cefalópodos. Para la iniciativa La Del Pulpo, este avance internacional convierte el momento actual en una oportunidad para que España adopte una posición definida antes de que nuevos proyectos alcancen una escala comercial.

El cierre del proyecto canario representa, por tanto, un cambio relevante, pero no resuelve el debate de fondo. Mientras siga siendo jurídicamente posible impulsar macrogranjas de pulpos, la discusión continuará vinculada a futuros proyectos. La iniciativa actualmente pendiente en el Congreso ofrece la posibilidad de cerrar esa puerta mediante una prohibición estatal y situar a España dentro del creciente debate internacional sobre la acuicultura intensiva de cefalópodos.

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