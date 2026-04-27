La revista Urban Beat presenta la 'Lista 15 BEST CEO 2026' en el Círculo de Bellas Artes

Integrantes de la Lista 15 BEST CEO 2026 - Revista Urban Beat

(Información remitida por la empresa firmante)

La revista Urban Beat celebró el pasado viernes 17 de abril, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un acto exclusivo de presentación de la 'Lista 15 BEST CEO Talento-Investigación-Sostenibilidad 2026'. Se trató de una selección destinada a reconocer iniciativas empresariales capaces de transformar los modos de producir, pensar y habitar el presente desde una mirada crítica, creativa y transversal

Madrid, 27 de abril de 2026.- La 'Lista 15 BEST CEO Talento-Investigación-Sostenibilidad 2026' se gestó a partir de un proceso editorial riguroso, sustentado por un análisis comparativo y verificable, desarrollado durante los últimos meses por el equipo de la revista Urban Beat.



El Círculo de Bellas Artes, uno de los enclaves más representativos del ecosistema cultural europeo, consolidado como institución histórica vinculada al pensamiento crítico y a la creación contemporánea, funcionó como el marco idóneo para una convocatoria orientada a poner en relación fructífera disciplinas diversas.



Durante la velada, los integrantes de esta selección exclusiva expusieron sobre el escenario su marca personal o su proyecto empresarial tras su tránsito por el photocall, espacio conducido por el jefe de contenidos de la revista Urban Beat, Juan Carlos Trinchet.



La intervención de Stella Dalí, cantante emergente de notable solvencia técnica, introdujo una dimensión emotiva que intensificó la experiencia del encuentro. La entrega de diplomas acreditativos fue conducida por el editor de la revista Jaume Amills, junto a la modelo y estilista Key Echavarría.



El evento contó, asimismo, con el patrocinio de Aceites Seculorum, empresa familiar asentada en Casa Rubio (Badajoz), heredera de una trayectoria evocadora, que ofreció a los asistentes una degustación de un producto esencial de carácter artesanal. La firma se encuentra bajo la dirección del abogado Manuel Moyano, afincado en Sevilla y CEO de su propio bufete.



Los Profesionales y Empresas que conformaron la 'Lista 15 BEST CEO Talento-Investigación-Sostenibilidad 2026' fueron:



Excmo. Sr. D. Jesús Moreno García, alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos

El Excmo. Sr. D. Jesús Moreno García desarrolla una gestión orientada a la modernización municipal y a la mejora del entorno urbano, con especial atención a la calidad de vida de la ciudadanía, poniendo el foco en la innovación urbanística y cultural, así como en una firme apuesta por la industria sostenible y la tecnología.Su mandato ha impulsado infraestructuras, dinamizado el tejido económico local y optimizado los servicios públicos conforme a criterios de eficiencia.



Celestino García Carreño, excelencia jurídica

Celestino García Carreño, formado en derecho penal, ha orientado su trayectoria hacia la defensa del consumidor frente a productos financieros complejos. Desde su despacho en Avilés, está especializado en litigios bancarios vinculados a tarjetas revolving, con una práctica basada en el análisis exhaustivo de contratos y una lectura crítica de la jurisprudencia.



Sonia Luna, CEO de Formación Carpe Diem

Sonia Luna ha desarrollado una trayectoria que combina rigor académico y aplicación práctica del conocimiento. Su proyecto, concebido en formato 100 % online, apuesta por una enseñanza ágil, acompañamiento constante, contenidos útiles y acreditaciones reconocidas orientadas a la empleabilidad.



Mercedes del Olmo, CEO de Trébol Producciones

Trébol Producciones, Eventos y Comunicación se consolida como una firma emergente dentro del panorama audiovisual español, integrando propuestas creativas con un firme compromiso social.



Francisco Manuel Téllez García, CEO de SKA Logistik

Francisco Téllez García pone en valor un modelo de liderazgo vinculado a la eficiencia, la responsabilidad y la visión estratégica en el sector logístico.



Breey Browm, CEO de Breey Hair Extension Beauty

Breey Browm impulsa Breey Hair Extension Beauty, nacida para responder a la demanda de extensiones de cabello de calidad y convertida en una marca personal vinculada a la estética y la autodeterminación.



Dra. Gracia Moreno Torres, CEO de Clínicas Gracia Moreno

Con más de veinticinco años de experiencia, la Dra. Gracia Moreno se ha consolidado como una especialista de referencia en medicina estética y capilar en España Su enfoque personalizado, basado en técnicas avanzadas y en la búsqueda de resultados naturales, ha sido clave en su reconocimiento.



Raquel Casero Egido, emprendimiento sénior

Raquel Casero Egido se inscribe en el ecosistema emergente del modelo silver, donde la edad deja de constituir un límite para convertirse en relato. Coach especializada en health & wellness, coaching educativo y alto rendimiento deportivo, su trayectoria conecta desarrollo personal y proyección pública.



María Isabel Roma Saiz, emprendimiento social y cultural

María Isabel Roma Saiz desarrolla una labor centrada en la acción social concreta. Como presidenta de l’Associació Clamor per Uganda, impulsa proyectos en la parroquia de Rushanje, en Mbarara, dirigidos a mujeres, jóvenes y niños vulnerables. Su vinculación con el Festival Internacional de Cortometrajes de Centelles conecta cultura y responsabilidad social.



Chiqui Navarro, CEO de Mon Air

Chiqui Navarro, directora creativa de Mon Air, ha desarrollado un lenguaje propio en la alta costura de comunión, donde cada diseño busca convertir un momento especial en recuerdo duradero. Desde su atelier en Madrid, apuesta por piezas únicas, atención personalizada y un equilibrio entre tradición y contemporaneidad.



Daniel Giuliante, inversor y consultor

Daniel Giuliante es un empresario multisectorial de origen venezolano que desarrolla su actividad entre Madrid y Marbella. Sus proyectos, de marcado carácter innovador, evidencian una notable versatilidad en ámbitos como el sector inmobiliario de lujo, la hostelería o las inversiones en tecnología avanzada.



Juan Carlos Blanco, CEO de GIN MADRIZ

Gin Madriz es un destilado que refleja la identidad madrileña mediante ingredientes naturales y una elaboración cuidada. La marca conecta campo, tradición y contemporaneidad, y se presenta como un homenaje a la belleza y biodiversidad de Madrid.



Javier Pérez de Lucía, CEO de SAITT

SAITT es una compañía con sólida trayectoria dedicada al suministro hotelero, integrando tecnología, sostenibilidad y servicio esmerado al cliente.



Jaime Ozores, socio director de Odgers Berndtson España e Italia

Jaime Ozores cuenta con más de dos décadas de experiencia como headhunter internacional y asesor estratégico en talento ejecutivo, especializado en identificación, evaluación y desarrollo de directivos.



Enrique Sainz Martínez, CEO de Mirnax Biosens

Enrique Sainz Martínez impulsa nuevas iniciativas en biotecnología avanzada con un enfoque orientado a convertir el conocimiento científico y tecnológico en valor aplicado. Su proyecto EXURBIA desarrolla soluciones para salud a través de la inteligencia artificial y el análisis de datos científicos, centradas en el reposicionamiento de fármacos y la minería de patentes.

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Nombre contacto: Juan Trinchet

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