Richmond Terrace Capital asegura 900 millones de euros de líderes de pensiones europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Richmond Terrace Capital, firma londinense de gestión de inversiones, ha asegurado aproximadamente 900 millones de euros en nuevos mandatos discrecionales de un consorcio de fondos de pensiones europeos, con compromisos adicionales por 1.500 millones de euros previstos para principios de 2026, reforzando su estrategia de crecimiento en sectores innovadores y de alto rendimiento

Richmond Terrace Capital, una destacada firma de gestión de inversiones con sede en Londres, se complace en anunciar que un consorcio de importantes fondos de pensiones europeos ha otorgado a la firma nuevos mandatos discrecionales por un total aproximado de 900 millones de euros, con compromisos adicionales por 1.500 millones de euros programados para principios de 2026.



A través de estos mandatos, Richmond Terrace Capital proporcionará gestión integral de carteras y asesoramiento estratégico de inversión, diseñado para ofrecer un valor constante alineado con los objetivos de inversión de cada cliente.



Impulso récord gracias al crecimiento estratégico

Este hito marca uno de los años más sólidos para Richmond Terrace Capital, impulsado por el desempeño excepcional de sus fondos emblemáticos y plataformas de capital privado. El éxito de las inversiones ha sido especialmente notable en sectores transformadores como Iniciativas Espaciales Comerciales, Infraestructura Avanzada de Conectividad y aplicaciones de Inteligencia Artificial.



En este contexto, la firma ha superado de manera consistente los indicadores tradicionales, reforzando su reputación de generar alfa en mercados emergentes y poco explotados.



Ampliando el enfoque en innovación

El nuevo capital bajo gestión permite a Richmond Terrace Capital ampliar su exposición a industrias de alto crecimiento y vanguardia, ofreciendo estrategias personalizadas para instituciones e inversores privados que buscan resultados sostenibles y a largo plazo.



Estos flujos de capital acelerarán el compromiso de la firma con soluciones basadas en investigación, alineadas con tendencias globales de crecimiento y con oportunidades de rendimiento a corto y medio plazo.



Estrategia de crecimiento de clientes para el cuarto trimestre de 2025

Para aprovechar este impulso, Richmond Terrace Capital ha lanzado una iniciativa de adquisición de clientes para el cuarto trimestre de 2025, destinada a fortalecer las relaciones con instituciones, individuos con alto patrimonio y clientes minoristas.



Para satisfacer esta demanda, la firma está ampliando sus operaciones, mejorando sus capacidades de servicio y ofreciendo soluciones de inversión más personalizadas, diseñadas para responder a las oportunidades del mercado en evolución.



"Estamos orgullosos de asociarnos con algunas de las principales instituciones de pensiones de Europa a través de estos nuevos mandatos discrecionales", afirma Richard Goldstein, director de Gestión de Patrimonios de Richmond Terrace Capital.



"Su confianza refleja no solo nuestro historial de desempeño sólido, sino también nuestra capacidad para identificar y capitalizar temas de inversión disruptivos. Al entrar en el último trimestre del año, nuestro enfoque sigue siendo proporcionar a los clientes estrategias de alto rendimiento y con visión de futuro", añade.



Ampliación de equipos y recursos

De cara a 2026 y más allá, los compromisos previstos de 1.500 millones de euros permitirán a la firma expandir su influencia en capital privado y fondos gestionados, continuando con el enfoque en sectores de alto rendimiento vinculados a la innovación global.



Para respaldar la creciente demanda, Richmond Terrace Capital está ampliando su equipo mediante la incorporación de gestores de cartera, analistas y especialistas en atención al cliente, asegurando la entrega de soluciones personalizadas sin perder su sello de servicio centrado en el cliente.



Sobre Richmond Terrace Capital Pty Limited

Richmond Terrace Capital Pty Limited es una firma internacional de gestión de inversiones y capital privado, con una de sus operaciones emblemáticas ubicada en Londres. La oficina de Londres actúa como centro estratégico para las actividades europeas de la firma, conectando a inversores institucionales, fondos de pensiones y clientes privados con oportunidades en clases de activos dinámicas y de alto crecimiento. Aprovechando una profunda experiencia sectorial y estrategias basadas en investigación, Richmond Terrace Capital se centra en ofrecer valor constante, soluciones de inversión innovadoras y rendimiento a largo plazo para clientes a nivel global.

Contacto

Nombre contacto: Jess Hopkinson

Descripción contacto: Gerente de Medios y Relaciones Públicas

Teléfono de contacto: +44 020 3468 8554