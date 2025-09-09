(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 09 de septiembre de 2025.-

Richmond Terrace Capital Pty Limited, una empresa de gestión de inversiones con sede en Sídney, está a punto de anunciar los mejores resultados trimestrales de su historia para el tercer trimestre de 2025, impulsados por un posicionamiento decisivo de los activos, la ejecución de inversiones temáticas y la reciente expansión estratégica en los mercados europeos

La empresa, conocida por su gestión activa en crédito privado, activos reales e innovación en infraestructuras, ha superado los índices de referencia internos en sectores clave, especialmente en energías renovables, logística e infraestructuras digitales.



Este rendimiento se produce en un momento en el que Richmond Terrace acelera su expansión por Europa, estableciendo alianzas operativas y vehículos de inversión en mercados clave como Alemania, los Países Bajos y la región nórdica. Esta medida respalda la ambición de la empresa de diversificar su base de capital y aprovechar las oportunidades regionales de alto crecimiento alineadas con las agendas de transición energética, fabricación sostenible y digitalización del bloque de la UE.



La expansión europea se basa en el éxito demostrado de Richmond Terrace en Asia-Pacífico y Norteamérica, reforzando su estrategia de inversión temática: centrarse en sectores que están experimentando cambios estructurales a largo plazo en lugar de responder a la volatilidad a corto plazo.



A medida que aumenta el interés del sector por la trayectoria de crecimiento de Richmond Terrace, continúan las especulaciones sobre una posible ampliación de capital o salida a bolsa. La empresa no ha hecho comentarios al respecto.



"Nuestro crecimiento en Europa es una extensión natural de nuestra filosofía de inversión: identificar las tendencias de forma temprana, asociarnos con operadores afines y actuar con determinación", afirmó Richard Goldstein, director de Gestión Patrimonial. "El tercer trimestre refleja no solo lo que hemos hecho bien, sino también hacia dónde nos dirigimos".



Richmond Terrace Capital se asocia con fondos soberanos, inversores institucionales y oficinas familiares, combinando una gobernanza de nivel institucional con la flexibilidad de una plataforma privada. Se espera que la empresa publique oficialmente sus resultados financieros del tercer trimestre a principios de octubre de 2025.



www.richmondterracecapital.com

Emisor: Richmond Terrace Capital

Nombre contacto: Jess Hopkinson

Descripción contacto: Media y PR Manager

Teléfono de contacto: +44 020 3468 8554