Ricoh lanza tres escáneres para digitalizar documentos antiguos y frágiles sin dañarlos

Nuevos escáneres de digitalización masiva - Imagen cedida por PFU-Ricoh

(Información remitida por la empresa firmante)

Los nuevos fi-8600, fi-8700S y fi-8700 combinan la digitalización de grandes volúmenes con el tratamiento de originales delicados y de diferentes formatos. Los modelos con superficie plana A3 permiten digitalizar documentos frágiles o deteriorados en menos de un segundo, cuando no pueda utilizarse el alimentador automático

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- PFU Limited (PFU), compañía del grupo Ricoh y líder mundial en la fabricación de escáneres documentales, ha lanzado tres nuevos escáneres profesionales, RICOH fi-8600, fi-8700S y fi-8700, diseñados para agilizar la digitalización de grandes volúmenes de documentos, incluidos aquellos antiguos, frágiles o deteriorados que requieren una manipulación especialmente cuidadosa para evitar daños durante el proceso.



Procesamiento inteligente y flexible de documentos a gran escala

Los nuevos equipos combinan una elevada velocidad de digitalización con tecnologías avanzadas de protección del papel y un software que mejora la calidad de las imágenes y automatiza la captura de datos. La gama está especialmente orientada a archivos históricos, centros sanitarios y organizaciones que necesitan procesar documentación de diferentes tamaños, formatos y estados de conservación.



Los modelos fi-8700S y fi-8700 incorporan una superficie plana A3 junto con un alimentador automático de documentos (ADF), lo que permite digitalizar grandes cantidades de originales por lotes y recurrir inmediatamente al cristal cuando se encuentra un documento roto o extremadamente frágil, sin necesidad de cambiar de equipo.



"Las organizaciones no suelen tener dificultades con los documentos convencionales, sino con aquellos que, por sus características, ralentizan los procesos, incrementan los costes y obligan a recurrir a soluciones manuales", afirma Yasunari Shimizu, presidente y CEO de PFU (EMEA) Limited. "En la era de la inteligencia artificial, digitalizar y capturar de forma fiable los documentos físicos es un punto de partida fundamental para agilizar los procesos".



Archivos antiguos: digitalizar sin poner en riesgo los originales

Uno de los principales retos de los archivos históricos, bibliotecas y centros de documentación es preservar sus fondos mientras avanzan en su digitalización. Los papeles envejecidos, rotos o deteriorados requieren un tratamiento especial para evitar que sufran daños durante su manipulación.



Para responder a esta necesidad, los fi-8700S y fi-8700 combinan el escaneado por lotes con la digitalización individual de originales delicados mediante su superficie plana A3, capaz de capturar un documento A4 en tan solo 0,6 segundos.



Además, sus alimentadores automáticos pueden desplazarse lateralmente y girar 180 grados, facilitando la introducción de documentos desde ambos lados. Las tecnologías Intelligent Sonic Paper Protection y Lag Detection ayudan a prevenir incidencias durante la alimentación y proteger los originales.



De los archivos históricos a los expedientes médicos: flexibilidad para documentos complejos

Esta versatilidad también resulta especialmente útil en el ámbito sanitario, donde un mismo expediente puede reunir electrocardiogramas de varios metros, analíticas de distintas páginas e historiales clínicos con documentos de múltiples formatos.



La nueva gama permite procesar esta documentación dentro de un mismo flujo de trabajo, admitiendo gramajes de entre 20 y 413 g/m y documentos de hasta 5.588 mm de longitud mediante los sistemas de alimentación compatibles.



Con un alimentador automático de 300 hojas, los modelos fi-8600 y fi-8700 alcanzan velocidades de hasta 100 páginas por minuto y 200 imágenes por minuto, mientras que el fi-8700S ofrece hasta 75 páginas por minuto en digitalización a una cara.



La utilización de la superficie plana no está reñida con la eficiencia en la captura de modo que incorporan funciones como Timer Scan, para realizar capturas automáticas a intervalos establecidos, y Multi-Crop, que permite digitalizar varios elementos simultáneamente y guardarlos como archivos independientes.



De los documentos en papel a la información útil para las empresas

Los tres modelos son compatibles con el software PaperStream de PFU, que mejora la calidad de las imágenes y facilita la extracción, validación y procesamiento de la información.



PaperStream IP optimiza las imágenes para su reconocimiento óptico de caracteres (OCR), mientras que PaperStream Capture permite digitalizar documentos por lotes, separarlos automáticamente y extraer información de textos impresos y códigos de barras. Por su parte, PaperStream Capture Pro Premium incorpora funciones avanzadas de extracción y validación de datos.



"La digitalización documental no consiste únicamente en convertir el papel en archivos digitales, sino en conseguir que la información esté disponible y pueda aprovecharse en los procesos de negocio. Para muchas organizaciones, el reto está en gestionar grandes volúmenes de documentos de distinta naturaleza, algunos especialmente delicados, sin que ello suponga más tiempo, errores o tareas manuales. Contar con soluciones que se adapten a las características de cada original resulta fundamental para mejorar la eficiencia", señala Jesús Cabañas, Regional Manager de PFU Iberia.



La conectividad LAN y la compatibilidad con PaperStream Central Admin permiten gestionar los equipos de forma centralizada, realizar actualizaciones remotas y supervisar su funcionamiento.



De este modo, PFU ofrece una solución que combina rapidez, flexibilidad y protección de los originales para responder a las necesidades de digitalización de archivos históricos, centros sanitarios y organizaciones que gestionan documentación compleja.



Precio y disponibilidad

Los tres modelos estarán disponibles a partir del 5 de noviembre de 2026.



Modelo y Precio de venta recomendado:



RICOH fi-8700. Precio: 9229€

RICOH fi-8700S. Precio: 3819€

RICOH fi-8600. Precio: 5516€

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