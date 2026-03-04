RootedCON convierte a Madrid en la capital europea de la ciberseguridad con su XVI edición

Congreso de ciberseguridad RootedCON en Madrid - ROOTEDCON

Los próximos 5, 6 y 7 de marzo se celebra en Kinépolis, Madrid, la XVI edición de RootedCON, el congreso de ciberseguridad más importante de España y uno de los mayores de Europa

Más de 250 expertos presentarán sus últimos trabajos e investigaciones ante una audiencia prevista de más de 10.000 profesionales.

Los días 5, 6 y 7 de marzo se celebra en Madrid la XVI edición de RootedCON, el congreso de ciberseguridad y tecnología más importante de España y uno de los más relevantes de Europa. De nuevo en Kinépolis (Pozuelo de Alarcón), se prevé que más de 270 expertos presenten sus últimos trabajos e investigaciones ante una audiencia estimada de más de 10.000 profesionales, lo que supondría un nuevo récord de asistencia para el evento.

El objetivo de RootedCON, que celebra ediciones en diferentes ciudades de España y que se ha expandido a nivel internacional con ediciones previstas en Portugal y República Dominicana para mayo de 2026, esta última de la mano del CCN-CERT, es crear, bajo una premisa de neutralidad, un espacio en el que la comunidad de la ciberseguridad comparta conocimiento. Para ello, reúne a gran diversidad de profesionales: desde hackers éticos y responsables de ciberseguridad en empresas líderes, hasta representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instituciones públicas.

Una agenda con los temas más candentes del sector

La agenda de esta edición abarca desde salas específicas para profesionales que se inician en el sector hasta tracks especializados, concretamente de la mano de Criptored, ISACA Madrid Chapter, ProtAAPP, Securiters, Hack the Music, Emprender Sin Filtro, Divulgando Hoy, IA, Protocolo 2/86, ANON y AI&CIBERRESILIENCIA.

Entre las ponencias más destacadas de esta edición:

Patrick Breyer , exeuroparlamentario y ciberactivista, abordará el recorte de derechos fundamentales mediante leyes que limitan el cifrado y el anonimato en Europa.

David Meléndez y Gabs García volverán a RootedCON con la tercera entrega de su investigación sobre vectores de ataque al sistema de señalización ferroviaria europeo , consolidando una de las líneas de investigación más seguidas del congreso.

Antonio Sanz y Ana Nieto compartirán su experiencia combatiendo las técnicas del grupo Lazarus , uno de los colectivos de cibercriminales más activos a nivel mundial.

Josep Albors presentará su estudio sobre los ataques de grupos cibercriminales chinos y sus implicaciones geopolíticas.

Antonio Vázquez revelará nuevas técnicas de hackeo de Bluetooth a escala.

Agenda oficial del evento

Más allá de ponencias, actividades únicas

Además de las ponencias, esta edición ofrece un programa de actividades complementarias de gran interés:

Exposición de máquinas criptográficas (jueves): Piezas originales cedidas, entre otros, por el Ministerio de Defensa, entre las que destaca una auténtica máquina Enigma , estarán expuestas durante toda la jornada del jueves, para que los asistentes puedan disfrutar y entender su funcionamiento.

HackerNight (viernes): La ya clásica jornada de Bug Bounty donde expertos venidos de todo el mundo, trabajan para detectar fallos de seguridad en sistemas de empresas que participan voluntariamente, permitiendo corregir vulnerabilidades a cambio de recompensas económicas.

[Hack the Music] Sesiones culturales (jueves y viernes noche): A partir de las 20:00 h, sesiones de DJs pondrán música al evento, consolidando el ambiente de comunidad que caracteriza a RootedCON.

Robocombat 2026, combate de robots : Los participantes podrán contruir y reprogramar el cerebro de pequeños robots de combate para enfrentarlos en un torneo de eliminación directa. Una competición donde la ingeniería y la creatividad se ponen a prueba en batallas reales entre máquinas.

[Hardware Hacking] Concurso CTF Badges 2026 : La acreditación que esconde un juego. Como novedad de esta edición, las propias acreditaciones se convierten en piezas de un juego de ciberpersecución en el que los participantes deberán emplear sus habilidades de hacking para descifrar pistas, superar retos ocultos y alzarse con la victoria.

Con el apoyo de las empresas líderes en el sector

Como evento de referencia en ciberseguridad a nivel europeo, RootedCON 2026 cuenta con el respaldo de empresas e instituciones líderes que hacen posible su celebración: Tarlogic y Vargroup (patrocinadores Diamante), CCN-CERT (Apoyo Institucional), Anyrun (patrocinador Platino) Capgemini, CrowdStrike, DXC, Fortinet, Alias Robotics, NTT Data, Indra Group, Prowler, Tecalis y Telefónica Tech (patrocinadores Oro+) y Accenture, Vapasec, KPMG y Zynap (patrocinadores Oro).

El año pasado, la edición se cerró con una asistencia de 9.000 profesionales. De cara a esta nueva edición, con la ampliación de salas y la creciente demanda, se prevé que RootedCON supere los 10.000 asistentes y bata su récord histórico.





