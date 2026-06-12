ROVER HOMES by ROVER GRUPO: viviendas modernas, sostenibles y accesibles para jóvenes

vivienda - Rover Grupo - Rover Grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

En un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la gente joven, ROVER HOMES, filial promotora de ROVER GRUPO, apuesta por un modelo inmobiliario diferente: promociones modernas, sostenibles y accesibles, diseñadas para responder a las necesidades reales de las nuevas generaciones

Valencia, 12 de junio de 2026.- Con proyectos como BeterHomes, ubicado en Bétera, a tan solo 15 minutos de Valencia, la compañía demuestra que es posible unir diseño contemporáneo, eficiencia energética y calidad de vida en un mismo concepto residencial. Además, el complejo cuenta con piscina, solárium y un local social pensado para fomentar la convivencia y el bienestar de los vecinos.



La filosofía de ROVER GRUPO parte de una idea clara: la vivienda debe adaptarse a las personas. Por eso, cada promoción se diseña pensando en quienes buscan iniciar una nueva etapa de vida en espacios funcionales, luminosos y preparados para el futuro. Un estilo de vida actual de la gente joven, donde el hogar se ha convertido en mucho más que un lugar de descanso.



Más que construir viviendas, ROVER HOMES crea espacios donde las personas pueden desarrollar su proyecto de vida en un entorno cómodo, luminoso y preparado para el futuro.



Detrás de cada hogar existe un equipo de arquitectos y profesionales altamente cualificados, que trabajan para conseguir el máximo rendimiento. ROVER GRUPO apuesta por diseños contemporáneos pensados para aprovechar al máximo la luz natural, optimizar los espacios y mejorar el bienestar diario de quienes viven en ellos.



La sostenibilidad es también uno de los pilares fundamentales de la compañía. En un contexto donde la eficiencia energética y el respeto por el medioambiente son cada vez más importantes, ROVER HOMES desarrolla promociones pensadas para reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental.



Además, la compañía apuesta por materiales de calidad y sistemas constructivos modernos que garantizan mayor durabilidad, eficiencia y confort interior. El objetivo es crear viviendas preparadas para el futuro, capaces de adaptarse a las necesidades de una sociedad cada vez más consciente de cuidar el entorno.



"Nos preocupamos por los jóvenes" no es solo un mensaje, sino una filosofía de trabajo que se refleja en cada detalle de sus proyectos. Desde la planificación de los espacios hasta la integración de tecnología y soluciones sostenibles, la compañía busca crear hogares donde empezar una nueva etapa de vida sea realmente posible.



En BeterHomes, continuamos comprobando que la acogida de nuestros proyectos es un éxito. El alto número de reservas confirma que nuestro producto tiene una gran acogida por parte de nuestros clientes, los cuales confían en nosotros para ofrecerles un nuevo hogar.



Las zonas comunes y los entornos residenciales también forman parte de esta visión innovadora. Las promociones de ROVER HOMES están pensadas para favorecer la convivencia, el bienestar y la conexión con el entorno, ofreciendo espacios agradables y funcionales que mejoran la calidad de vida de sus residentes, como ya ha hecho anteriormente en las promociones de Atrio 5 en Coslada, Bolnou Blue Views en Villajoyosa o Fanjul 41 en Madrid.



Con una visión centrada en la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las personas, ROVER HOMES continúa consolidándose como referente en el desarrollo de promociones pensadas para una nueva generación que quiere vivir mejor, consumir de forma más responsable y apostar por hogares preparados para el mañana.

Contacto

Nombre contacto: Departamento de comunicación

Descripción contacto: Rover Grupo

Teléfono de contacto: 963390950