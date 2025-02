Rubies ofrece una gran variedad de disfraces infantiles para este Carnaval 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 25 de febrero de 2025.- Carnaval es una celebración que les gusta tanto a los niños como a los adultos. En el caso de los más pequeños, disfrazarse es un juego que les permite recrear las aventuras de sus personajes favoritos, pudiendo desarrollar su creatividad e imaginación. Por eso, Carnaval es el momento perfecto para que se han el personaje que más quieran

En Rubies disfrazarse está a la orden del día, por eso hay una amplia variedad de disfraces para niños y niñas. Desde superhéroes a princesas, payasos, animales y mucho más. Para facilitar la tarea de encontrar el disfraz perfecto para Carnaval, desde Rubies han elaborado una lista de los disfraces favoritos e imprescindibles para los más pequeños. "No dudes en descubrirlos", animan.



1. Disfraz de Capitán América Deluxe infantil

Capitán América, también conocido como Steve Rogers, es un Vengador cuya fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y reflejos están en la cima del potencial humano natural. Reconocido por su característico traje rojo, blanco y azul, y su escudo, es uno de los personajes favoritos entre los más pequeños de Marvel. Este disfraz está compuesto por un mono impreso digitalmente semejante al del personaje, cubre botas y media máscara moldeada.



2. Disfraz Flash Blackline infantil

Después de ser alcanzado por un rayo, despertó de un coma con la habilidad sobrehumana de moverse a la velocidad de la luz. Se convirtió en el superhéroe de DC Comics, Flash, vistiendo su traje de velocidad rojo y usando sus habilidades sobrenaturales para combatir el crimen. Este disfraz contiene jumpsuit impreso digitalmente con detalles semejantes a los del personaje con pecho musculoso y máscara moldeada.



3. Disfraz Ladybug Tikki infantil

Marinette es una adolescente de 14 años con una doble vida, ya que ella también es Ladybug. Esta superheroína continuará siendo un éxito entre las niñas, por eso, será una de las opciones más buscadas para Carnaval. El disfraz incluye un mono con detalles impresos digitalmente y logo tikki en el pecho con la imagen de Ladybug. Además, para completar el disfraz, su antifaz icónico también está incluido.



4. Disfraz Spidey de "Spidey & amazing friends" infantil

Spidey de "Spidey & friends" es una de las series enfocada para niños en edad preescolar. Conocido por su sentido arácnido, su habilidad para escalar paredes y disparar telarañas. Los más pequeños podrán recrear sus aventuras con este jumpsuit de lujo acolchado con detalles impresos, cubrebotas y máscara. Descubrir a toda la pandilla de Spidey, como Miles Morales o Spider Gwen. Disponible en dos tallas para edad preescolar.



5. Disfraz Spider Gwen Clássico infantil

Gwen Stacey, también conocida como Ghost Spider, es la superheroína con sentido arácnido y amiga de Spiderman, en el universo Marvel. A partir de ser mordida por una araña radiactiva, Gwen obtuvo poderes similares a los de una araña. Las niñas podrás convertirse en Spider Gwen con este disfraz compuesto por un mono impreso digitalmente con capucha adjunta, en colores negro, blanco y rosa, característicos del personaje. Para completar el disfraz también se incluye el antifaz.



6. Disfraz Sonic The Hedgehog Clásico infantil

Los niños y niñas podrán convertirse en Sonic, el erizo azul más rápido de películas y videojuegos. Este disfraz incluye un jumpsuit impreso digitalmente con detalles semejantes a los del personaje, cubrebotas y accesorio para la cabeza del icónico personaje. Disponible en varias tallas para niños y niñas a partir de 5 años.



7. Disfraz Dragón Ninja Gold infantil

Los niños podrán convertirse en un ninja invencible con este disfraz de Dragon Ninja Gold, el líder del equipo. Los más pequeños podrán jugar a librar batallas contra otros ninjas bandidos para Carnaval. Este disfraz incluye camisa con capucha con detalles impresos en color dorado, pantalón, cinturón y máscara en color negro y detalles dorados. Un imprescindible que los niños no dudaran en elegir.



8. Disfraz Hermione Granger infantil

Para los niños y niñas que adoran el mundo de la magia, los disfraces de Harry Potter serán perfectos para aprender todos los conjuros contra las artes oscuras. Este disfraz de Hermione que incluye túnica negra con insignia de Gryffindor impresa, capucha y broche, será ideal para que los niños se disfracen de su personaje favorito.



9. Disfraz Dinosaurio Velociraptor Clásico infantil

Los dinosaurios son una temática muy querida entre los más pequeños. Por eso, era sencillo añadir este increíble disfraz en la lista de imprescindibles. El velociraptor es uno de los dinosaurios más rápidos del universo Jurassic, con este jumpsuit impreso digitalmente, cubre botas, cola y máscara moldeada, los niños podrán emular a las criaturas más fantásticas.



10. Disfraz León con sonido infantil

La fauna más diversa y divertida está en la colección de animales de Rubies. Con una variedad de disfraces de animales para toda la familia; con disfraces de leopardos, tigres, ranas, monos, vacas, y un sinfín de animales más. Este disfraz de león para niños y niñas incluye jumpsuit con detalles semejantes al animal, con cola adjunta y capucha. Además, este traje destaca por su caja con el sonido característico del animal.



11. Disfraz Julieta infantil

Princesas, uno de los disfraces preferidos entre las niñas, una temática que no pasa de moda y que se ha convertido en un imprescindible en la lista de disfraces para Carnaval. Este fantástico disfraz de Julieta incluye un vestido largo en terciopelo, con detalles impresos. Para completar el traje incluye el tocado para la cabeza.



12. Disfraz Piratesa infantil

Los niños podrán salir a mar abierto para explorar nuevas tierras donde las riquezas se esconden e ir en busca de tesoros escondidos. Este disfraz de pirata para niña incluye camiseta blanca de manga larga con estampado de rayas y chaleco rojo sobrepuesto, falda tutú tipo tul en color negro y cinturón. Disponible en tres tallas disponibles, a partir de 3 años.



Rubies Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos. Los productos de Rubies se podrán comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online.



Emisor: Rubies

Contacto

Nombre contacto: Rubies

Descripción contacto: Rubies

Teléfono de contacto: 663886322