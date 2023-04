Ruth Iglesias, nueva Directora Comercial del grupo Gestilar

(Información remitida por la empresa firmante)

· Gestilar ha incorporado nuevas áreas de negocio más allá de la promoción con la reciente incorporación de Homes by Gestilar -una proptech de compra, renovación y venta de viviendas ya construidas-; y de Cooper by Gestilar, una marca gestora de cooperativas de viviendas.

· Ruth Iglesias aporta al grupo una experiencia inmobiliaria multidisciplinar adquirida, a lo largo de más de 20 años, en campos como la promoción de obra nueva, la consultoría inmobiliaria a nivel nacional e internacional o el segmento de alquiler.

· Además de un profundo conocimiento de estrategia comercial y posicionamiento en el mercado, Ruth ha sido responsable de las áreas de marketing, atención al cliente o postventa en empresas inmobiliarias y promotoras de primer nivel.

· El fichaje de Ruth Iglesias y su visión 360 del mercado completan la estrategia de Gestilar de configurarse como un grupo de empresas inmobiliarias que se ha abierto a nuevas áreas de negocio.

Madrid, 18 de Abril 2023.- Gestilar, grupo inmobiliario presidido por Javier García-Valcárcel afianza su estrategia de apertura a nuevos segmentos de mercado con el nombramiento de Ruth Iglesias como nuevo Directora Comercial del grupo Gestilar.

Fundada en 2009, Gestilar cuenta con una dilatada trayectoria en el sector promotor avalada por las más de 6.000 viviendas proyectadas y promovidas hasta la fecha, siendo considerada una de las grandes de nuestro país y reconocida por sus señas de identidad corporativa donde destacan la calidad, tanto de sus ubicaciones como de su arquitectura, el diseño interior de sus viviendas y el excelente cuidado de los detalles.

Apertura a nuevos segmentos de negocio

Gestilar tiene actualmente diez proyectos en marcha, con cerca de 2.000 viviendas en construcción y suelo para promover otras 1.500 viviendas. Además de la promoción Build to Sell (BTS), su negocio core, manifestó su voluntad de seguir creciendo con la apertura a la promoción directa de proyectos de obra nueva destinados al alquiler (Build to Rent o BTR). Adicionalmente, la compañía ha ido incorporando nuevas ramas de negocio hasta formarse como el grupo de empresas inmobiliarias que es actualmente. En concreto, en septiembre de 2022 presentó Cooper by Gestilar, una nueva marca cuyo negocio está basado en la gestión de proyectos residenciales en régimen de cooperativa. Un mes más tarde, en octubre de 2022, presentó Homes by Gestilar una proptech cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas con un componente tecnológico muy potente que da soporte a toda la operativa.

Una estrategia de negocio así, debe ir acompañada de cambios internos para adaptar la estructura a la nueva realidad del grupo.

El perfil multidisciplinar de Ruth Iglesias, además de un profundo conocimiento en el área comercial y de ventas, se completa con una visión integral del sector inmobiliario gracias a que, en sus más de 20 años de trayectoria profesional, ha desarrollado funciones de responsabilidad en otros campos como el marketing, atención al cliente o postventa, habiendo colaborado también en la captación de promociones, suelos y estudios de viabilidad de proyectos.

Más de 20 años de experiencia en ventas

Ruth aporta al grupo un profundo conocimiento comercial desarrollado en diferentes áreas de negocio como son la promoción inmobiliaria, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas en este ámbito, el alquiler residencial o la consultoría.

Inició su andadura en el sector inmobiliario en consultoras como Knight Frank o CBRE, en esta última, además de ser responsable de toda la estrategia comercial, de marketing, atención al cliente y postventa de promociones, creó una nueva línea de negocio internacional para la venta de viviendas en Florida para inversores españoles.

En Sacyr Vallehermoso fue directora de ventas, siendo responsable de 253 promociones a nivel nacional, lo cual le llevó a implementar una red propia de comerciales. En Acciona llevó el alquiler y la gestión de más de 1.600 viviendas implantando, de nuevo, una red comercial adhoc. Posteriormente, como Gerente Comercial de la Delegación Centro, además de ser responsable de la estrategia comercial, marketing, atención al cliente y postventa de todas las promociones de la delegación, participó además en la gestión y estudio de compras de suelo.

En los últimos años, Ruth ha estado a cargo de la Dirección Comercial, en Savills Aguirre Newman y, posteriormente, en la promotora Kronos Homes siendo responsable de los equipos comercial, marketing, atención al cliente y postventa para España y Portugal.

Raúl Guerrero, Consejero Delegado de Gestilar, afirma que "La gran experiencia comercial de Ruth y su visión transversal del mercado encajan a la perfección con los objetivos y necesidades actuales de un grupo como Gestilar que está diversificando el negocio, abriéndose a nuevos segmentos del inmobiliario".

Por su parte, Ruth asegura "Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa que comienzo en Gestilar. Me incorporo a la compañía en un momento de crecimiento en el que, como Directora Comercial del grupo, me sumo al reto de exportar a nuevas áreas de negocio el exclusivo concepto de vivienda y la trabajada seña de identidad que Gestilar lleva años implantando en la promoción inmobiliaria".

Sobre Gestilar

GESTILAR es un grupo de empresas fundado en el año 2009 sobre la base de un profundo conocimiento de la promoción inmobiliaria de viviendas de obra nueva. Siendo este su negocio core, la amplia oferta de servicios inmobiliarios de Gestilar engloba también promoción Build To Rent (BTR), promoción bajo el modelo de cooperativa con Cooper by Gestilar y una proptech, cuyo negocio consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas denominada Homes by Gestilar. Adicionalmente, en 2019 creó su propia firma constructora.

Gestilar desarrolla sus viviendas bajo las premisas de sostenibilidad, diseño, calidad, personalización e innovación. Así define un producto final ubicado en las localizaciones más excepcionales, donde se cuidan de forma especial los detalles y la ejecución, logrando la más alta calidad como lo demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

demuestran las más de 6.000 viviendas proyectadas y entregadas que avalan su trayectoria. Disponen de oficinas en Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Lisboa. www.gestilar.com

Elena Valero

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN CON MEDIOS

+34 91 369 74 50

eve@gestilar.com