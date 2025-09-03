Saborosa aterriza en España con una fuerte inversión y una campaña de lanzamiento que marcará tendencia

(Información remitida por la empresa firmante)

La reconocida marca internacional de galletas Saborosa inicia su andadura en España con una ambiciosa estrategia de inversión y crecimiento que refuerza su plan de expansión en el mercado europeo. La compañía, que ya cuenta con gran presencia en el mercado portugués, llega con el objetivo de conquistar a los consumidores españoles con una propuesta diferencial: productos innovadores, formatos adaptados al ritmo de vida actual y una campaña de comunicación que promete marcar un antes y un después en el sector.



Una inversión estratégica para conquistar el mercado español

El desembarco en España supone una inversión significativa por parte de Officetotal Food Brands, matriz de Saborosa, destinada tanto a la producción y distribución como al desarrollo de campañas de marketing y experiencias de marca. La compañía prevé generar empleo directo e indirecto en áreas como logística, ventas y activación comercial, contribuyendo así a dinamizar el sector y consolidar su posicionamiento en el país.



Una campaña que une innovación y cercanía con el consumidor

Para este lanzamiento, Saborosa ha diseñado una estrategia 360º que combina:



• Activaciones especiales en puntos de venta, con degustaciones y materiales promocionales exclusivos.

• Acciones de street-marketing en las principales ciudades españolas, con experiencias interactivas y sorpresas en espacios urbanos de gran visibilidad.

• Campañas digitales y colaboraciones con creadores de contenido, que buscan conectar con un público joven y activo en redes sociales.



"Queremos que cada consumidor viva la experiencia Saborosa más allá del producto: que nos recuerde por los sabores, pero también por los momentos divertidos y memorables que les ofrecemos", destacan desde la compañía.



Una gama pensada para todos los gustos

La oferta de Saborosa se caracteriza por su variedad y diferenciación. Entre sus productos estrella destacan las galletas de cobertura en sabores como chocolate, chocolate blanco, naranja, red velvet y nocci, así como los Mini Bites, prácticos formatos que se adaptan al consumo moderno y on the go, ideales para compartir o disfrutar en cualquier momento del día.



Proyección y compromiso con la sostenibilidad

Además de su ambición comercial, Saborosa llega a España con un firme compromiso en materia de sostenibilidad. La compañía trabaja en envases reciclables y en procesos de producción responsables con el medio ambiente, en línea con las políticas de Officetotal Food Brands, que apuesta por la innovación y la responsabilidad social como pilares de su estrategia global.



"España es un mercado estratégico dentro de nuestra expansión en Europa. Queremos que los consumidores no solo descubran un producto delicioso, sino que también vivan la experiencia Saborosa a través de nuestra campaña. Estamos convencidos de que nuestra propuesta sabrá conquistar tanto a los más golosos como a quienes buscan formatos prácticos y diferentes", señalan desde la dirección de la compañía.



Sobre Officetotal Food Brands

Officetotal Food Brands es una empresa internacional del sector alimentario con marcas diseñadas para brindar buenos momentos y sonrisas. Su misión es ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles, siempre cerca de los consumidores y con un firme compromiso por la calidad. Con presencia en diferentes países, la compañía continúa consolidando su posición como referente en la categoría de snacks y galletas premium.



