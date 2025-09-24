Salerm Cosmetics lanza Salerm 21 Pink Edition para apoyar la investigación contra el cáncer de mama

(Información remitida por la empresa firmante)

#BellezaQueTransforma: cuando cuidar de uno mismo puede ser, al mismo tiempo, un acto de cuidado hacia los demás. Este 2025, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama del próximo 19 de octubre, Salerm Cosmetics presenta una nueva edición de su producto icónico más solidario, el Salerm 21 Pink Edition, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación científica contra el cáncer y visibilizar la importancia de la detección precoz

Madrid, 24 de septiembre de 2025.-

Una colaboración artística con propósito

La edición 2025 de Salerm 21 Pink ha sido diseñada en colaboración con Elena López Noia (@elenoia_), ilustradora y profesora que, tras superar un linfoma, ha encontrado en el arte una herramienta para expresar sus emociones y celebrar la vida. Su propuesta creativa para esta edición combina ilustraciones orgánicas, colores vibrantes y mensajes de esperanza, evocando la fuerza y el renacer que acompañan a quienes atraviesan la enfermedad.



"Dibujar me ayuda a entenderme y a entender el mundo. Para este proyecto quise transmitir ilusión y resiliencia, y recordar que siempre hay motivos para seguir adelante" , explica Elenoia.



Acceder al video completo con Elena, aquí.



Un producto icónico con causa

Salerm 21 es el producto más emblemático de la marca: una mascarilla capilar sin enjuague con proteínas de seda que hidrata en profundidad, repara la fibra capilar y protege frente al calor, el sol y la humedad. Salerm 21 Pink Edition mantiene su fórmula original y suma un valor solidario: por cada unidad vendida se destinará 1 € a la investigación científica contra el cáncer.



Además de su fórmula de doble acción (con o sin aclarado) y su nueva fragancia fresca y floral con notas de bergamota, jazmín y vainilla, esta edición especial se convierte en un recordatorio visible del compromiso de Salerm Cosmetics con la salud y el bienestar de la sociedad.



Una iniciativa en colaboración con la Fundación Víctor Martínez Vicario

Esta campaña anual se lleva a cabo a través de la Fundación Víctor Martínez Vicario, creada en 2008 por la familia Martínez Ribes para impulsar proyectos solidarios en cuatro ejes: apoyo a trabajadores y profesionales, educación en el sector, sostenibilidad y financiación de proyectos de investigación oncológica. Desde 2015, la Fundación colabora con instituciones como la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Clínic de Barcelona, y participa activamente en programas de acompañamiento a mujeres con cáncer.



"Con esta campaña se quiere unir dos universos en un gesto único, donde belleza y solidaridad van de la mano. Porqué cuidar de uno mismo puede ser, al mismo tiempo, un acto de cuidado hacia los demás. Esta es la magia de esta campaña tan especial que repetimos cada año. Cada Pink Edition vendida es un paso más hacia la investigación, la prevención y la esperanza", señala Ana Ribes, presidenta de la Fundación y vicepresidenta de VMV Cosmetic Group.



'Únete a Salerm 21 Pink Edition'.



#BellezaQueTransforma







Contacto

Nombre contacto: Sara Pau

Descripción contacto: VMV Cosmetic Group

Teléfono de contacto: 671012525

