Salerm Cosmetics presenta Salerm 21 Thermal Protector: el nuevo imprescindible frente al daño térmico

Familia Salerm 21 de Salerm Cosmetics - Salerm Cosmetics

(Información remitida por la empresa firmante)

La icónica familia Salerm 21 crece con el lanzamiento del primer protector térmico en spray en seco capaz de unir nutrición, reparación, protección y anti-frizz inmediato

Barcelona, 16 de abril de 2026.- Salerm Cosmetics amplía su emblemática familia Salerm 21 con el lanzamiento de Salerm 21 Thermal Protector, un innovador spray termo-protector en seco que combina nutrición, reparación y defensa térmica avanzada, diseñado para responder a una de las principales preocupaciones del consumidor: el daño provocado por el uso de herramientas térmicas.



Bajo el claim 'Tu tesoro mejor guardado', la campaña está protagonizada por la reconocida actriz María Castro, quien encarna el cuidado, la protección y el valor del cabello como un activo personal que merece preservar.



Una respuesta real a un problema cotidiano

En un contexto en el que hasta el 80 % del daño capilar está relacionado con el uso de herramientas térmicas, Salerm Cosmetics lanza una solución que va más allá del concepto tradicional de protector térmico.



Salerm 21 Thermal Protector ha sido desarrollado para ofrecer una protección real testada a altas temperaturas, respondiendo a las necesidades del uso profesional y doméstico, donde planchas y secadores alcanzan niveles superiores a los que muchos productos del mercado son capaces de soportar.



Nutrición y defensa térmica avanzada en un solo gesto

El nuevo lanzamiento se presenta en formato spray seco sin aclarado, con una textura ligera que no aporta peso ni residuo, y que permite trabajar el cabello con total libertad. Su fórmula avanzada integra los 21 beneficios de la familia Salerm 21 como:



• La proteína de seda (Silk Protein), que repara y fortalece la cutícula.



• Vitaminas E y B5 encapsuladas, que nutren y protegen la fibra capilar.



• Un sistema de estabilidad térmica de hasta 300ºC, que garantiza una protección eficaz frente al calor extremo.



Además, su tecnología permite una distribución homogénea del calor, evitando picos térmicos que generan micro-roturas y deterioro de la fibra capilar.



Eficacia demostrada y resultados visibles

Salerm 21 Thermal Protector no solo protege, sino que actúa como un tratamiento completo:



• Reduce el daño estructural causado por el calor.



• Aumenta la resistencia del cabello dañado.



• Sella la cutícula, mejorando suavidad y brillo.



• Controla el encrespamiento incluso en humedad.



• Acabado ligero y sin apelmazar.



El nuevo producto incrementa la resistencia del cabello frente a la rotura, incluso tras exposiciones intensivas a herramientas térmicas.



El nuevo imprescindible de Salerm 21

Salerm Cosmetics refuerza el posicionamiento de Salerm 21 como una de las familias más icónicas del cuidado capilar profesional, manteniendo eficacia y evolucionando hacia nuevas necesidades del consumidor y salón actual.



Salerm 21 Thermal Protector se convierte en un paso esencial dentro del ritual, especialmente en cabellos sensibilizados o expuestos frecuentemente al calor, aportando una solución eficaz que combina protección, tratamiento y acabado profesional en un solo gesto.



'Tu tesoro mejor guardado': una campaña que pone en valor la protección y el cuidado

La elección de María Castro como imagen de campaña refuerza el mensaje del lanzamiento, trasladando la importancia de proteger el cabello con ingredientes y productos de alta calidad. Con 'Tu tesoro mejor guardado', Salerm Cosmetics conecta con aquellos consumidores que buscan productos eficaces, profesionales y con un respaldo técnico y científico de más de 30 años.



Contacto

Nombre contacto: Sara Pau

Descripción contacto: VMV Cosmetic Group

Teléfono de contacto: 671012525





Emisor: Salerm Cosmetics