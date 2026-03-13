La Salve Bilbao celebra el 11 aniversario de su vuelta al mercado en su fábrica de Bolueta - La Salve Bilbao

Bilbao, 13 de marzo de 2026.-

LA SALVE Bilbao ha celebrado un acto en su fábrica de Bolueta con motivo de los 11 años desde su vuelta al mercado, un hito clave para el proyecto de recuperación de la histórica cervecera bilbaína.

El encuentro ha contado con la participación de Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Rogelio Pozo, director general de AZTI; y Eduardo Saiz Lekue, socio fundador de Cervezas LA SALVE, entre otros representantes del ecosistema local.

Más que un aniversario, el acto supone una reafirmación del proyecto de LA SALVE: Con 140 años desde su nacimiento, 11 años de vuelta al mercado y un modelo de crecimiento apoyado en producto, territorio e impacto local. Durante el encuentro, se han compartido también los principales datos del estudio sobre el impacto económico y social de LA SALVE en Euskadi, elaborado junto a AZTI.

En el marco del 11º aniversario, LA SALVE y AZTI han presentado las conclusiones del estudio “Impacto económico y social de su actividad, pasada y presente”, que analiza la aportación de la marca a la economía y al empleo de Euskadi desde 2018 y su proyección a futuro.

Más de 100 millones de euros de actividad económica (2018–2025)

El informe concluye que, entre 2018 y 2025, la actividad de LA SALVE ha generado un incremento de la actividad económica de más de 100 millones de euros en el conjunto de la economía, confirmando el papel de la cervecera como agente tractor de riqueza y empleo en su entorno.

El estudio subraya, además, que el compromiso con lo cercano tiene resultados amplificados en el territorio: cada decisión de compra y de inversión orientada a proveedores locales se multiplica en forma de actividad económica, empleo e ingresos fiscales.

Generación de riqueza y empleo en 2025

Para 2025, el estudio estima que la actividad de LA SALVE ha generado:

Más de 30 millones de euros de aumento de la actividad económica total.

Más de 10 millones de euros de valor añadido.

El sostenimiento de más de un centenar de empleos.

Una contribución fiscal superior a 4 millones de euros.

Más de dos tercios de este impacto (PIB, empleo e impuestos) se concentra en Euskadi, gracias al modelo de proveedores locales de la cervecera.

Eduardo Saiz Lekue, socio fundador de LA SALVE, señala:

“Este estudio pone cifras a algo que forma parte del ADN de LA SALVE desde su origen: ser una marca de Bilbao que genera riqueza en Bilbao y en Euskadi. Demuestra que el compromiso con lo cercano tiene resultados amplificados en el territorio que benefician al conjunto”.

Apuesta por proveedores locales y efecto sobre el sector primario

El modelo de producción de LA SALVE, basado en ingredientes de proximidad y componentes locales, tiene un efecto especialmente relevante sobre el sector primario:

Más de la mitad del impacto económico total se genera sobre el sector primario (agricultura y materias primas).

En torno al 77 % de los empleos soportados se concentra también en este sector.

Comercio y hostelería son los otros dos grandes sectores beneficiados, reforzando una cadena de valor local que conecta campo, industria, hostelería y distribución.

Efecto multiplicador y contribución fiscal

El análisis de AZTI, basado en metodología input–output, muestra que el impacto de LA SALVE va más allá de su propia cuenta de resultados:

La actividad de la compañía presenta un fuerte efecto multiplicador, generando actividad adicional en sectores relacionados.

Por cada euro de actividad se genera más de un euro adicional de valor añadido en la economía.

La recaudación total (impuestos directos e indirectos y cotizaciones) supone una parte relevante del impacto, con más del 70 % concentrado en Euskadi.

Rogelio Pozo, director general de AZTI, subraya: “LA SALVE es un ejemplo de cómo una empresa de aquí con fuerte arraigo local puede tener un efecto tractor sobre la economía.

Este estudio demuestra que cuando una empresa se compromete con proveedores y productores de su entorno, el impacto se amplía y repercute en muchos sectores

y en toda la sociedad, no solo en su propia actividad”.

Sobre el estudio

El informe “Impacto económico y social de su actividad, pasada y presente” ha sido elaborado por AZTI mediante la metodología input–output, que permite medir los efectos directos, indirectos e inducidos de la actividad de LA SALVE sobre la economía. Para ello, se han utilizado datos económicos y financieros de la compañía, así como fuentes estadísticas oficiales, aplicando multiplicadores de demanda, PIB, empleo y renta sobre la estructura productiva de Euskadi.

Sobre LA SALVE

LA SALVE es la segunda cervecera más antigua en activo de Euskadi y la cerveza de Bilbao, fundada en 1886. Tras un periodo de inactividad, la marca renació en 2014 de la mano de

Jon Ruiz Ibinarriaga y Eduardo Saiz Lekue con la ambición de recuperar la tradición cervecera local, manteniéndose fiel a su origen y adaptándose a las demandas del consumidor actual. El proyecto cuenta en su accionariado con la contribución de Mahou San Miguel, relación clave para la reapertura de su fábrica en Bilbao.

Sobre AZTI

AZTI es un centro científico y tecnológico especializado en la transformación de la ciencia en soluciones dirigidas a los sectores alimentario y marino, con una amplia trayectoria en la medición del impacto económico y social de empresas y proyectos estratégicos para Euskadi.

