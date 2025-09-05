Sanguino Luxury Cars lidera el auge de los 'car broker’ en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Curro Sanguino, car broker y CEO de Sanguino Luxury Cars, afirma “Nuestro trabajo, aunque siempre ha existido, cobra especial relevancia ahora con un mercado saturado de demanda y con escasa oferta”.

El Car Broker, figura ya consolidada en otros países, comienza a hacerse un hueco en España como garante de transparencia, confianza y acceso a un mercado cada vez más global.

En un mercado automovilístico en plena transformación, donde conviven los eléctricos con los híbridos, los clásicos con los deportivos, y donde cada comprador busca un coche que refleje su estilo de vida, surge el Car Broker. Una figura tan desconocida como necesaria, un asesor de confianza capaz de acompañar y dar seguridad en una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Por eso, el mundo del motor está viviendo una completa revolución.

Un aliado para conducir con tranquilidad

Sanguino Luxury Cars cree que la movilidad del futuro traerá más cambios. Normativas más exigentes, nuevos modelos de energía, coches cada vez más conectados y también más caros. En este contexto, la figura del broker automovilístico no solo gana relevancia, sino que se convierte en un apoyo imprescindible para el comprador.

Comprar un coche, además de elegir un medio de transporte, es elegir seguridad, confianza y un estilo de vida. Contar con alguien que conoce el mercado como nadie, que te acompaña y vela por ti, puede marcar la diferencia entre una compra arriesgada y una inversión acertada.

El broker: más que un intermediario

Curro Sanguino, con Sanguino Luxury Cars es más que un profesional independiente que pone su experiencia y contactos al servicio del cliente. Su trabajo es asesorar, guiar y ayudar. Escucha las necesidades del comprador (ya sea un coche para la familia, para el día a día, para trabajar, o un capricho personal) y a partir de ahí busca, filtra, negocia y valida opciones.

Su red de contactos, tanto en el mercado nacional como internacional, abre puertas que para el consumidor medio resultan inaccesibles: concesionarios especializados, coleccionistas privados, subastas, importadores y otros profesionales del sector. El broker no solo encuentra el coche, también comprueba su historial, estado mecánico, situación legal y administrativa. Un control exhaustivo que minimiza riesgos y ofrece garantías.

Seguridad en tiempos de incertidumbre

Uno de los valores más destacados del broker es la seguridad que aporta en un desembolso tan importante. Comprar un coche no es una transacción menor. Implica dinero, confianza y proyección a futuro. La experiencia demuestra que muchos compradores caen en trampas como falsos anuncios, coches importados con problemas ocultos o vehículos que, tras la compra, resultan no poder circular en determinadas ciudades por cuestiones medioambientales.

En el caso de los eléctricos y los híbridos, la situación es aún más delicada. La vida útil de la batería, la existencia de garantías, la compatibilidad con cargadores o la depreciación del modelo son aspectos que un broker conoce de primera mano gracias a su contacto directo y continuo con el mercado.

Entre lo cotidiano y lo exclusivo

La labor del broker no se limita a resolver riesgos. También cumple un papel clave para quienes buscan algo especial. Un coche de colección, un deportivo de importación, una edición limitada. Encontrar este tipo de vehículos exige no solo contactos, sino también conocimiento profundo y la capacidad de certificar la autenticidad del producto.

Así mismo Sanguino Luxury Cars se revela muy útil para quien busca lo más funcional (un utilitario fiable, un coche para el trabajo diario o un SUV familiar); también aquí encuentran en Curro Sanguino un aliado que ajusta la compra al presupuesto y evita pagar de más, gestionando una compra 360.

