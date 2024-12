Sansiri lanza ‘The Society’, nuevo espacio social en Cherngtalay-Bang Tao, Phuket, para una marca mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Sansiri aporta su experiencia en diseño y su ADN distintivo, acumulado durante más de 40 años, a The Society, un espacio social concebido como un destino cómodo, accesible y lujoso

Sansiri Public Company Limited, el promotor inmobiliario líder de Tailandia, con una trayectoria de 40 años en el sector, está considerado como el promotor inmobiliario totalmente integrado más fiable de Tailandia entre los clientes tailandeses e internacionales. Entre sus premios más recientes se encuentran: el primer puesto entre los promotores inmobiliarios tailandeses en la lista inaugural Fortune Southeast Asia 500, dos premios a nivel asiático (Mejor promoción de viviendas/terrenos de ultralujo (Asia) para BuGaan Pattanakarn y Mejor promoción de viviendas/terrenos de lujo (Asia) para Narasiri Phaholwatcharapol) en los PropertyGuru Thailand Property Awards 2024. Estos galardones incluyen el de Mejor Promotor de Tailandia y Mejor Promotor de Phuket y subrayan su posición de liderazgo en el sector inmobiliario, tanto en Tailandia como en toda la región.



Uthai Uthaisangsuk, Presidente de Sansiri Public Company Limited, volvió a confirmar el lanzamiento de The Society en Phuket: Hemos completado satisfactoriamente una cartera de 27 proyectos en la isla, valorados en 26 000 millones de baht, y planeamos continuar con este éxito en la región con el lanzamiento de más de 27 proyectos en Phuket en los próximos cinco años. Esta confianza inquebrantable se debe a la alta calidad de las ubicaciones de los proyectos de la empresa, en las zonas más selectas de la isla, y a los completos servicios posventa, valores que se han traducido en una rentabilidad excepcional. La singular identidad autóctona de Phuket, que incluye su gastronomía, arte y cultura, sirve de poderoso imán para clientes e inversores extranjeros. Sansiri ha desarrollado The Society en la zona privilegiada de Bang Tao-Cherngtalay para establecerla como marca global y permitiendo a los visitantes explorar todo lo que Phuket y el característico estilo de vida de Sansiri tienen que ofrecer a través de nuevas perspectivas.



Sansiri aporta su experiencia en diseño y su ADN distintivo, acumulado durante más de 40 años, a The Society, un espacio social concebido como un destino cómodo, accesible y lujoso. El diseño arquitectónico es del equipo de Ed Tuttle, en su estilo reconocido. Cultivando los lazos comunitarios y destacando la importancia de Phuket como destino turístico de categoría mundial, The Society da la bienvenida a todo el mundo todo el día, todos los días, ofreciendo comida, diseño, moda, arte y cultura, y sostenibilidad. Destacan un restaurante con cocina abierta todo el día y que presenta una versión de Phuket de la auténtica cocina española, el VAMOS Spanish Tapas Bar, y el BEANS Coffee Roaster, una cafetería especializada. The Society también ofrece un espacio de trabajo compartido perfecto para reuniones privadas y podcasting, un espacio para exposiciones de arte y un calendario repleto de eventos sociales y culturales. Los clientes pueden ver las viviendas piloto en privado, como CANVAS Cherngtalay, el primer condominio de la zona de Cherngtalay, que cuenta con dos enormes piscinas situadas en un exuberante jardín tropical, y THE TALES, la primera colección de villas con piscina de Sansiri en Phuket con THE TALES STORY ONE - BANGJO.



La gran sala de estar recibe a los visitantes con piezas de mobiliario icónicas, como el Cocoon de Louis Vuitton de la exclusiva colección Objets Nomades, diseñado por Fernando y Humberto Campana, y un par de sillones Amanta de Mario Bellini para C&B Italia de los años sesenta.



