Santander Mapfre Hipoteca Inversa firma un acuerdo con Fernando Romay

Además, el exdeportista renueva su acuerdo con Mapfre para promover el conocimiento de las soluciones que la compañía ofrece para las personas en esta franja de edad en España

Madrid, 17 de febrero de 2026.- Santander Mapfre Hipoteca Inversa ha firmado un acuerdo de colaboración con Fernando Romay para apoyar la difusión y el conocimiento de la hipoteca inversa entre el colectivo senior en España.



Este nuevo acuerdo refuerza la apuesta conjunta de Santander Mapfre Hipoteca Inversa por ofrecer esta solución que permite a las personas mayores de 65 años complementar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y afrontar esta etapa con mayor tranquilidad financiera. En el marco de esta colaboración, Fernando Romay participará activamente en eventos y acciones divulgativas dirigidas al público senior, acercando de forma clara y cercana las características y ventajas de la hipoteca inversa.



"La hipoteca inversa es un producto que permite a las personas mayores transformar el valor de su vivienda en liquidez, manteniendo la propiedad y el uso de su hogar. Contar con Fernando Romay para acompañarnos en esta labor divulgativa nos ayudará a llegar a más personas y a generar confianza entre el colectivo senior", señala Trinidad Martín Orozco, directora general de Santander Mapfre Hipoteca Inversa.



Por su parte, Fernando Romay destaca: "Me siento muy identificado con este proyecto porque conecta con una etapa vital que conozco bien. Creo que es fundamental que los seniors tengan información clara y opciones reales para vivir esta fase con tranquilidad, independencia y calidad de vida".



La iniciativa se enmarca, además, en la continuidad y renovación del acuerdo de colaboración entre Fernando Romay y Mapfre España para impulsar la visibilidad del programa "Generación Senior" de la aseguradora, una propuesta integral de soluciones para dar respuesta a las necesidades de los mayores de 55 años y sus familias.



En España, aproximadamente una de cada tres personas supera los 55 años, un colectivo cada vez más activo, diverso y con nuevas necesidades vinculadas al bienestar, la autonomía y la planificación financiera.



En este contexto, la colaboración entre compañías y referentes sociales como Fernando Romay se convierte en una herramienta definitiva que suma esfuerzos para ofrecer información, acompañamiento y soluciones que contribuyan a un envejecimiento activo, seguro y con mayor bienestar.

