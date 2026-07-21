Santé prevé alcanzar los 4 millones de euros de facturación en 2026 tras crecer más de un 200% en 2 años



Santé, la startup medtech que ya cuenta con una clínica especializada en medicina estética, prevé cerrar 2026 con una facturación de 4 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual superior al 200% desde su nacimiento en Barcelona en 2024. En solo dos años, la compañía ha logrado ser rentable y validar desde su primera clínica un modelo que combina la lógica de una startup tecnológica con la exigencia médica apoyado en tracción comercial, eficiencia operativa, comunidad de pacientes e innovación aplicada a la gestión clínica.

Fundada por Héctor Carrillo, Alberto Rosás y Alejandro Rosás, Santé suma a su propuesta médica la visión emprendedora y tecnológica de sus cofundadores. Alberto y Alejandro Rosás son también fundadores de Didit, startup de verificación de identidad y prevención del fraude nacida en Barcelona y con sede en San Francisco, que ha levantado 7,5 millones de dólares para desarrollar infraestructura de identidad y fraude. Esa experiencia les ha llevado a cuestionar la forma tradicional de gestionar una clínica y a aplicar al sector salud procesos, datos, eficiencia operativa e innovación con una mentalidad pensada para escalar, siempre sobre una base médica sólida.

Desde su nacimiento, Santé ha atendido ya a más de 12.000 pacientes únicos, registra más de 2.000 pacientes al mes y supera los 120 pacientes diarios, con una elevada tasa de recurrencia que alcanza una media de 2,1 visitas anuales por paciente. La evolución del negocio se apoya también en indicadores de reputación sólidos, con más de 700 reseñas, una valoración media de 4,9 estrellas, más de 27.000 seguidores en Instagram y más de 7.000 en TikTok.

“La mayoría de clínicas siguen pensando como clínicas. Nosotros hemos querido construir una compañía médica con mentalidad de startup: tecnología propia, procesos, datos y capacidad para crecer rápido, pero sin hacer ninguna concesión en la calidad médica”, señala Héctor Carrillo, fundador y CEO de Santé. “El mercado medtech va a crecer con mucha fuerza en los próximos años y creemos que hay una oportunidad enorme para construir una nueva generación de compañías médicas: escalable, capaz de abrir nuevas líneas de negocio y con recorrido en España y en otros mercados”.

El crecimiento se produce en un sector especialmente exigente desde el punto de vista médico, donde escalar implica mantener seguridad, criterio clínico, personalización y seguimiento. En este contexto, Santé ha construido una propuesta de medicina estética avanzada que busca crecer sin perder rigor, bajo la dirección médica de la doctora Sol Monsalve, medical director & partner de Santé, y apoyada en procesos eficientes, innovación y una relación continuada con el paciente.

La innovación ha sido una de las palancas del crecimiento de Santé, tanto en la gestión interna como en la forma de acompañar al paciente. La compañía desarrolla internamente herramientas propias para gestionar desde la agenda y el historial clínico hasta la operativa, la analítica de pacientes y la integración de agentes de inteligencia artificial en distintos flujos clínicos y de gestión. Esta infraestructura le permite mejorar la eficiencia, reforzar el seguimiento del paciente y ofrecer una atención más precisa y personalizada.

Santé opera actualmente desde una clínica especializada en medicina estética avanzada en el centro de Barcelona, con líneas de actividad que incluyen tratamientos faciales, inyectables, láser médico, tratamientos capilares, remodelación corporal y otros servicios vinculados al bienestar integral. Esta cartera le ha permitido construir una propuesta de alto valor añadido para un paciente que busca resultados naturales, seguridad médica y continuidad en el cuidado.

Una nueva etapa de crecimiento y diversificación

Con el modelo ya validado en Barcelona, Santé prepara ahora una nueva etapa de crecimiento durante el segundo semestre de 2026, marcada por la apertura de nuevos centros en otras ciudades de España y el lanzamiento de nuevas líneas de negocio dentro del ámbito de la salud.

Santé parte de la medicina estética, pero su ambición es avanzar hacia una propuesta médica más completa, en la que el cuidado estético se integre progresivamente con otros ámbitos vinculados al bienestar, la optimización del rendimiento, la prevención y la longevidad, siempre bajo un mismo criterio clínico. Este planteamiento responde a una nueva demanda de pacientes que no buscan únicamente tratamientos puntuales, sino un acompañamiento más global, riguroso y personalizado.

“La primera clínica en Barcelona ha sido el punto de partida para demostrar que el modelo funciona: hay demanda, recurrencia y capacidad de crecer de forma rentable”, añade Carrillo. “Ahora empieza una etapa mucho más ambiciosa de crecimiento en la que queremos construir una plataforma médica capaz de escalar en España y, progresivamente, en otros mercados europeos, con la velocidad y la capacidad de ejecución de una startup, pero manteniendo el criterio clínico que nos ha permitido llegar hasta aquí”.

Con esta evolución, Santé quiere liderar una nueva generación de compañías médicas con un modelo que combina mentalidad emprendedora, criterio médico, tecnología y capacidad de crecimiento para evolucionar desde la medicina estética hacia una propuesta más amplia de salud, prevención y longevidad.