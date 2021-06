SAP anuncia la mayor red empresarial del mundo

Ante una audiencia de 100.000 personas arrancaba ayer SAPPHIRE NOW 2021. El CEO, Christian Klein, fue el encargado de inaugurar una nueva edición, en la que la compañía anunciaba que el futuro de las organizaciones será trabajar en comunidades empresariales. Por eso ha anunciado la mayor red empresarial que existe, SAP Business Network, de la que se podrán beneficiar 5,5 millones de compañías que podrán hacer negocios y tener una visibilidad completa sobre los procesos de su cadena de suministro

Klein comenzó su discurso recordando que "todos nos hemos visto afectados por la pandemia de una u otra forma y apuntando que cualquier crisis se resuelve con las personas”. Por eso agradeció a los clientes, partners y empleados de SAP el trabajo que han hecho juntos en este periodo, “demostrando lo especial que es la Comunidad SAP”. Además, ha realizado un repaso a las tres enseñanzas que ha dejado la pandemia.



Las empresas más resilientes han sido las que han adoptado la tecnología para transformar sus procesos de negocio

Uno de los aprendizajes que ha dejado la pandemia es que las empresas tienen que acometer una transformación digital. Es un “término del que se ha abusado y cualquier proyecto de TI se considera transformación digital, pero trasladar a la nube una infraestructura de TI no supone ningún cambio para los procesos de negocio”.



Lo que realmente supone un cambio es transformarse en una empresa inteligente: “aquella que deja atrás los modelos de negocio tradicionales y cambia radicalmente el funcionamiento de la organización; y que cuenta con procesos empresariales integrados, digitalizados y ágiles, impulsados por datos, así como con inteligencia artificial integrada”.



Ninguna compañía puede hacer negocios sola



Se vive en un mundo interconectado y muchos de los problemas que las empresas afrontaron durante la pandemia se debieron a su dependencia de cadenas de suministro globales. De hecho “el 75% de las empresas afrontaron alteraciones en su cadena de suministro como consecuencia de covid-19”.



Esa situación ha demostrado lo crucial que resulta tener transparencia en tiempo real sobre la situación de la cadena de suministro, ya que el valor proviene de la red. Por eso, “anunciamos la siguiente parte de nuestra estrategia: crear la mayor y más completa red empresarial del mundo”, denominada SAP Business Network.



“Queremos conectar a todas las empresas a lo largo de su cadena de suministro y, al hacerlo, proporcionarles un inmenso valor por ser miembros de esta comunidad”. Además, recordó que “ya tenemos la mayor red de suministro del mundo con más de 5,5 millones de empresas conectadas. Y como nuestras aplicaciones gestionan cadenas de suministro en cualquier sector, tenemos los datos y la experiencia más relevantes”.



Actuar para alcanzar cero emisiones, cero residuos y cero desigualdades

“Esta es la década en a que debemos actuar. Ha llegado el momento de incorporar la sostenibilidad a la estructura de nuestra actividad empresarial. Es hora de convertirla en un estándar de la gestión empresarial, junto con la productividad o el crecimiento. Pero no puedes actuar sobre lo que no puedes medir”.



Klein anunció que SAP proporcionará informes y análisis estándar sobre las métricas de sostenibilidad del Foro Económico Mundial para ayudar a establecerlas como estándar global y que ha creado una cartera de soluciones de sostenibilidad totalmente nuevas para ayudar a las empresas a impulsar prácticas sostenibles no solo dentro de su organización, sino en toda la cadena de valor.







