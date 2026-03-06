Sarawak cierra MWC 2026 con una hoja de ruta abierta con Europa para cooperación industrial y tecnológica

Sarawak MWC 2026 - Sarawak

El Gobierno de Sarawak (Malasia), a través del Ministerio de Servicios Públicos y Telecomunicaciones, ha cerrado su participación en el Mobile World Congress (MWC) 2026 con oportunidades de colaboración con empresas europeas. El mensaje es claro: la industrialización digital y la transición energética se han convertido en motores estratégicos para atraer inversión privada y consolidar la región como un socio industrial confiable para Europa

Madrid, 6 de marzo de 2026.- Durante los cuatro días del congreso, la delegación mantuvo reuniones con empresas y operadores, explorando cómo convertir las intenciones de colaboración en proyectos concretos y sostenibles.



En este marco, se produjo el intercambio de cinco memorandos de entendimiento entre organismos de Sarawak y socios tecnológicos internacionales, entre los que se incluyen Hewlett Packard (Malasia) Sdn Bhd, Huawei Technologies (Malasia), ZTE (Malasia) Corporation Sdn Bhd, Llamalitica y Worldsensing.



Un modelo institucional que inspira confianza y estabilidad

Sarawak ha presentado un enfoque institucional que combina planificación tecnológica, financiera y regulatoria. En el centro de esta estrategia se encuentra el Sarawak AI Centre, concebido como un nodo de investigación aplicada y adopción industrial de inteligencia artificial. Su objetivo es actuar como catalizador de transformación en sectores estratégicos de la economía regional. El centro permitirá a empresas locales y extranjeras acceder a laboratorios, programas de formación de talento especializado y entornos de prueba para implementar soluciones basadas en IA.



En paralelo, el Sarawak Sovereign Wealth Future Fund (SSWFF) ofrece un instrumento financiero estructurado para canalizar inversión privada hacia proyectos estratégicos de largo plazo. Este fondo soberano se orienta a sectores de alto valor añadido, incluyendo servicios digitales, logística avanzada y energías renovables, áreas que son claves tanto para la diversificación económica como para el desarrollo sostenible de la región.



Estas herramientas han sido recibidas con interés por interlocutores europeos, que destacan la capacidad de Sarawak para ofrecer un marco previsible y estable, algo crítico para minimizar cuellos de botella energéticos o logísticos que puedan condicionar la ejecución de proyectos.



A por 300.000 nuevos empleos en el territorio

La industrialización digital en Sarawak está diseñada para atender necesidades estructurales de empleo y competitividad. En 2024, la región contaba con 1,2 millones de trabajadores, con la meta de llegar a 1,5 millones en 2030, lo que implica la creación de 300.000 empleos en seis años. Este crecimiento se produce en un contexto de aumento de productividad laboral del 17 % desde 2019.



El despliegue de sectores de alto valor añadido, junto con la digitalización de servicios y logística, se presenta como la palanca principal para alinear crecimiento económico y creación de empleo. La estrategia de Sarawak también pasa por atraer talento internacional que encuentre en su territorio una ventana de oportunidad laboral.



Una base energética pensada para mantener infraestructuras críticas

Sarawak ha vinculado explícitamente sostenibilidad y capacidad industrial. Para 2030 proyecta 10 GW de energía instalada, incluyendo 4.800 MW hidroeléctricos y 1.500 MW solares, así como infraestructura de movilidad eléctrica con 400 cargadores de vehículos eléctricos. Esta base energética permitirá sostener centros de datos e industrias de alto consumo, fundamentales para la digitalización y adopción de inteligencia artificial.



A largo plazo, el plan incluye objetivos de gestión de residuos ambiciosos: recuperar 90 % de materiales valiosos de e-waste en 2040 y reducir al 5 % el vertido de residuos municipales en 2035.



Ya hay 200 empresas interesadas en invertir en Sarawak

El interés europeo se centra en diversificar riesgos y asegurar proyectos tecnológicos e industriales en Asia. Sarawak ha demostrado que puede ofrecer previsibilidad institucional y marcos claros de cooperación, algo que interlocutores europeos perciben como diferencial frente a otros mercados emergentes de la región.



Las más de 200 empresas contactadas por InvestSarawak representan una red inicial que ahora deberá concretarse en inversión efectiva, proyectos sectoriales y cooperación tecnológica operativa.



Próximos pasos de Sarawak: inversión tangible en el territorio

Tras el MWC, Sarawak iniciará una fase de seguimiento técnico con potenciales socios. Este trabajo incluirá análisis de viabilidad, definición de proyectos sectoriales y acuerdos para implementar modelos de gobernanza y financiación colaborativa. Se trata de convertir las intenciones manifestadas durante el congreso en inversión tangible y ejecución real, marcando un paso cualitativo en la relación Europa-Sarawak.



El Honorable Datuk Liwan Lagang, viceministro de Servicios Públicos y Telecomunicaciones de Sarawak, resumió: "La presencia en el MWC 2026 ha reflejado el compromiso continuo de Sarawak con el avance de la agenda de transformación digital. Se enfoca en fortalecer la infraestructura, fomentar la adopción responsable de la inteligencia artificial y aprovechar la digitalización como facilitador del desarrollo económico de Sarawak. A través de estos esfuerzos, Sarawak se posiciona como un socio digital creíble y de confianza en toda la ASEAN y en la escena mundial".



Con esta participación, Sarawak cierra su agenda en el MWC 2026 Barcelona con una narrativa optimista y concreta: activa instrumentos financieros y técnicos para consolidar alianzas y convertirse así en un socio fiable para la industrialización digital y la transición energética en el Sudeste Asiático.



Para más información, visitar https://premier.sarawak.gov.my/web/home/....

