Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa asisten al 60.º aniversario del Grupo Fariones

Noelia Rosa y equipo Viajes Canarias Europa - Arno

(Información remitida por la empresa firmante)

Representantes de ambas compañías acompañan al grupo turístico en la conmemoración de sus seis décadas de actividad en Lanzarote

Lanzarote, 21 de septiembre de 2026.- Al encuentro acudieron Martin Bensing, en representación de Schauinsland-Reisen; Arno Richartz, CEO de Viajes Canarias Europa, y Antonio Sánchez, también en representación de la compañía. Durante la celebración compartieron este importante aniversario con Juan Andrés Rosa y Carolina del Toro, directora del Departamento Comercial y Marketing de Rosa Group, además de otros profesionales y colaboradores vinculados a la historia del grupo.



La celebración permitió recordar la evolución de una empresa estrechamente ligada al crecimiento turístico de Lanzarote. A lo largo de estas seis décadas, el Grupo Fariones ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, manteniendo su identidad y su compromiso con la calidad, la hospitalidad y la excelencia en el servicio.



La presencia de Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa refleja la sólida relación profesional construida con el Grupo Fariones durante años. Una alianza basada en la confianza, la colaboración y una visión compartida sobre la importancia de ofrecer experiencias de calidad a quienes eligen Lanzarote como destino vacacional.



El encuentro también puso en valor la cooperación entre el sector hotelero, los turoperadores y las agencias receptivas. El trabajo conjunto entre estas entidades resulta fundamental para fortalecer la competitividad del destino, impulsar su promoción internacional y contribuir a que Lanzarote continúe ocupando una posición destacada dentro del mercado turístico europeo.



Para Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa fue un honor formar parte de esta conmemoración y acompañar al Grupo Fariones en una fecha tan señalada.



Ambas compañías agradecen la invitación y trasladan su felicitación a todo el equipo del Grupo Fariones por estos 60 años de historia, con el deseo de continuar fortaleciendo su colaboración, compartir nuevos proyectos y seguir impulsando juntos el turismo de Lanzarote durante muchos años más.

Contacto

Nombre contacto: Juan Reyes

Descripción contacto: Viajes Canarias Europa

Teléfono de contacto: 626496826



