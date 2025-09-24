SDG Group extiende su liderazgo en IA con la apertura de oficinas en Arabia Saudita, Abu Dhabi y México

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta expansión internacional también se ve reforzada por un crecimiento global de doble dígito y más de 2.500 consultores de IA y Datos en todo el mundo

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- La apertura de estas nuevas oficinas en Riyadh, Abu Dhabi y Ciudad de México, se suma a otras áreas estratégicas donde la compañía ya opera, como España, Portugal, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, que ofrecen consultoría de IA y Datos a empresas de más de 20 países de todo el mundo.



La compañía, con más 30 años de experiencia global en IA, Datos y Analítica, se ha consolidado como un socio estratégico para aquellas organizaciones que buscan transformar sus procesos a través de la innovación basada en datos. El liderazgo de SDG Group de más de una década en Inteligencia Artificial también se ha consolidado este año con el lanzamiento de Orbitae, como un eje de transformación para fomentar el conocimiento y el potencial de la IA en el mundo.



Durante el primer semestre de 2025, SDG Group ha obtenido un crecimiento sostenido del negocio de doble dígito a nivel global, que también se ha visto reforzado con la contratación de profesionales en todos los mercados donde opera. Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.500 expertos en Datos e Inteligencia Artificial a nivel global; de los que 1.600 son consultores en España.



España es un país clave para SDG Group, representa algo más del 50% de la facturación del Grupo y es clave en el desarrollo continuo de la propuesta de valor a nivel global. La consultora ofrece sus servicios de consultoría a más de 300 organizaciones -entre los que se encuentra más de un 50% de las empresas del IBEX- a través de sus cinco oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, Santiago de Compostela y Valencia.



Además de España, el objetivo de liderazgo europeo se consolida a través de cuatro oficinas en Italia (Roma, Milán, Verona y Florencia), dos en Reino Unido y una en Portugal (Lisboa). Y este año, SDG Group ha expandido sus servicios de consultoría de Datos e Inteligencia en Países Bajos, como parte del Grupo Alten. Esta alianza refuerza la capacidad de SDG Group para ofrecer servicios de vanguardia, aprovechando el ecosistema tecnológico del norte de Europa y consolidando su presencia en el continente.



Por otro lado, la compañía ha dado nuevos pasos en su internacionalización, con el inicio de sus operaciones comerciales en Latinoamérica. La consultora colaborará estrechamente con clientes locales y regionales en el país azteca, en el diseño conjunto de soluciones avanzadas que impulsen la transformación digital y el futuro de la inteligencia de negocios.



Además, SDG Group cuenta con una sólida trayectoria en Oriente Medio, donde opera desde 2010 y donde ha consolidado su posición en la región, como referente en el mercado de la analítica avanzada y la inteligencia de negocio.



La compañía este año ha inaugurado dos nuevos centros de operaciones en dos localizaciones de la región, en Riyadh (Arabia Saudita) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y que se unen a las oficinas de El Cairo (Egipto) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos); donde la compañía prevé la incorporación de 200 nuevos profesionales en los próximos tres años. Este es un ejemplo de su compromiso con el crecimiento sostenible y con la creación de empleo cualificado en todos los mercados donde opera.



