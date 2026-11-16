Secret Key, el primer ecosistema que une vida local y comunidad internacional en una sola plataforma - The Secret Key Labs SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Una filosofía balinesa ancestral se está colando en la rutina de personas en Bali, el Mediterráneo, Madrid y Miami. Se llama Tri Hita Karana y es el ADN de Secret Key, el ecosistema de vida consciente que funciona como Los Sims en la vida real.

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Son las siete de la mañana. Huele a incienso de frangipani y en la pantalla aparece una cascada de Bali y tres oms que marcan el inicio de la meditación diaria. Cada chapter tiene la suya, física y online. La de Bali mañana será en un templo. Pasado mañana, en la jungla. El viernes, sorpresa: la localización es secreta.

45 minutos después, esa persona sale a trabajar. Sigue en su barrio, pero empieza el día desde otro lugar.

Detrás hay una idea que en Bali se practica desde hace siglos: Tri Hita Karana, las tres causas del bienestar. Armonía con lo espiritual, armonía entre las personas y armonía con la naturaleza. Allí es tan concreta que organiza hasta el riego de los arrozales, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2012. Cada mañana se resume en un gesto: una ofrenda de flores en la puerta de casa, un minuto de gratitud que ordena el resto del día.

Quienes viven lejos de Bali, Miami, el Mediterráneo o Madrid también pueden empezar el día con su Tri Hita Karana y descubrir lugares locales únicos desde el salón de su casa. Las prácticas y los SK Wellness Resets incorporan el conocimiento local a su rutina diaria.

Encontrar el plan perfecto resulta más sencillo gracias a una recomendación de confianza: en cada Chapter, personas reales comparten sus experiencias y el Secret Circle las premia. SK Alchemy convierte esa búsqueda en un plan personalizado, permite ganar tiempo de calidad y convierte el estrés en emoción.

También es posible despertar descansado en un hogar que cuida de sus habitantes. SK Homes incorpora el biohacking a la transformación y gestión de propiedades, convirtiendo cada vivienda en una aliada del descanso, el confort y la longevidad.

Por último, los negocios locales pueden funcionar de forma más autónoma, permitiendo que sus propietarios dediquen más tiempo a crear y disfrutar del presente. SK Ads pone herramientas de inteligencia artificial y automatización al alcance de productores, facilitadores y artesanos locales, con acompañamiento paso a paso para que sus negocios les permitan recuperar horas de calidad.

Los Sims en la vida real

En los videojuegos, cada jugador diseña su casa, elige con quién se rodea y decide cómo emplea su tiempo. Secret Key traslada esa misma lógica a la vida real, tomando el Tri Hita Karana como base de sus reglas.

Su propuesta permite recuperar horas para disfrutar, ayudar a otras personas mediante los Secret Random Acts, intercambiar Llavecitas con profesionales que pueden aportar respuestas a inquietudes personales o descubrir en el Secret Store los productos favoritos y recomendados por los habitantes locales de cada Chapter.

Cada acción es pequeña, pero en conjunto contribuye a recuperar algo mucho más valioso: la libertad de disponer del propio tiempo y vivir con mayor presencia.

Aquí cuenta lo que se aporta

En el Círculo, cada persona comparte quién es en esencia y qué puede aportar a su propio crecimiento, al de los demás y a la armonía con la naturaleza. El código postal y los títulos profesionales quedan en segundo plano. Cada experiencia deja su huella en forma de Sigils en el pasaporte Secret Key, mientras que cada encuentro SKWR contribuye al Chapter que lo acoge a través de los Secret Acts of Kidness. Además, cada asistente puede elegir cuál de las tres causas locales desea apoyar.

«La tecnología puede conectar lugares de una forma que sería imposible hace años, o puede desconectarte de ti más que nunca con su inmediatez. Del uso que elige cada uno depende; bien empleada, puede devolvernos la conexión con el mundo que habitamos. Aquí cuenta quién eres y tus ganas de crecer, de soltar lo que ya cumplió su ciclo y de crear sigils como experiencias únicas en tu pasaporte. He vivido veinte años entre América, África, Europa y Asia y he descubierto lugares que se conocen de boca en boca y personas locales extraordinarias que lo cambian todo. Ninguna de ellas es la primera opción para Google. Y eso es lo bonito. Conocer el lugar por quien lo habita cambia totalmente las reglas del juego cuando viajas o habitas un lugar. Vivir local es una forma de ser y cabe en cualquier lugar.» Lo explica Tamara Edo, fundadora de Secret Key, que vivió los últimos cinco años en Bali tras dirigir operaciones en cinco continentes.

''Vive local, estés donde estés.''

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