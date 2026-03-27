Sector Alarm, entre las 5 mejores compañías para trabajar en España

Great Place to Work - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía se sitúa en el top 5 del ranking Best Workplaces España 2026, en la categoría de hasta 1.000 empleados

Madrid, 27 de marzo de 2026.-

Sector Alarm vuelve a consolidarse como uno de los mejores entornos laborales del país. Por octavo año consecutivo, la compañía ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España en el ranking Best Workplaces elaborado por Great Place to Work, logrando en esta edición posicionarse en el top 5 dentro de la categoría de organizaciones de hasta 1.000 empleados.



Un salto de categoría que refuerza su posicionamiento

Este hito cobra especial relevancia al producirse en un nuevo segmento, al que la compañía ha accedido tras su crecimiento en los últimos años. Sector Alarm deja atrás la categoría de empresas de menor tamaño para competir con organizaciones de mayor dimensión, manteniéndose igualmente entre las mejores del país.



Una cultura interna que impulsa el crecimiento

Este resultado refleja el momento actual de Sector Alarm: una organización con una cultura interna sólida, dinámica y en constante evolución, donde las personas ocupan un lugar central. Su modelo se apoya en la cercanía, la confianza y el desarrollo continuo, generando un entorno de trabajo que impulsa tanto el crecimiento profesional como el compromiso de los equipos.



Además, este posicionamiento se sustenta en la experiencia directa de los propios empleados. El 89 % de la plantilla afirma tener una experiencia laboral positiva, un dato que evidencia el nivel de confianza, orgullo de pertenencia y cohesión interna.



En este contexto, Sector Alarm se posiciona como la única compañía de su sector presente en este ranking, un reconocimiento que refuerza su modelo centrado en las personas —tanto internas como externas—, y que se ve además respaldado por su distinción como "Líderes en Servicio", poniendo en valor su capacidad para trasladar esa cultura al cliente y consolidarse como referente en experiencia de usuario dentro de la industria.



Este entorno interno sólido tiene también su reflejo en el negocio. Sector Alarm continúa reforzando su presencia en el sector de la seguridad, donde la calidad del servicio, la rapidez de respuesta y la atención al cliente marcan la diferencia.



Una trayectoria sólida y consistente en el tiempo

El resultado obtenido en 2026 consolida una trayectoria sostenida. Ocho años consecutivos formando parte de este ranking nacional reflejan la consistencia del modelo y su capacidad para mantener una cultura sólida en un contexto de crecimiento continuo. En la edición anterior, teniendo en cuenta que competía con compañías de hasta 500 empleados, Sector Alarm se posicionó entre las tres mejores empresas en su categoría, reforzando un recorrido marcado por la evolución constante.



Málaga, reflejo de una cultura consistente

Esta solidez se refleja también a nivel local. En Málaga, ciudad donde la compañía inició su actividad en España y que continúa siendo un núcleo estratégico, Sector Alarm se ha posicionado de forma recurrente entre las mejores empresas para trabajar en la provincia, consolidando su presencia en el top 3 en los últimos años.



En palabras de Cristina Aranda, directora de Recursos Humanos de Sector Alarm, "estar entre las cinco mejores compañías para trabajar en España en una categoría cada vez más exigente es un reflejo directo de cómo vivimos la compañía desde dentro. Nuestro crecimiento no se entiende sin el compromiso de las personas, y por eso seguimos poniendo el foco en crear un entorno donde puedan desarrollarse, sentirse escuchadas y construir su carrera a largo plazo".



Este nuevo hito refuerza la ambición de la compañía: seguir construyendo un entorno en el que las personas quieran estar, crecer y desarrollarse, manteniendo un equilibrio entre resultados de negocio y bienestar de los equipos.





Emisor: Sector Alarm

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702



